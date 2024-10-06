rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Игра ФК Ростов

Выбрать дату
2024
Спортивный директор «Ростова» рассказал о ДТП, в которое попала команда
Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин раскрыл подробности ДТП, в которое на выезде из Москвы попал автобус с футболистами, пишет ТАСС.
6 октября 2024, 08:55
«Нас наказали за ошибки»: Карпин объяснил поражение «Ростова» в матче с ФК «Спартак»
ФК «Ростов» потерпел поражение команде «Спартак» с разгромным счетом 3:0. Главный тренер клуба в интервью после матча объяснил, что произошло.
6 октября 2024, 06:08
«Практически все по плану»: Карпин объяснил обидное поражение «Ростова» ФК «Химки»
Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин остался доволен провальной игрой команды в мачте против ФК «Химки», информирует телеканал «Матч ТВ».
2 октября 2024, 18:25
Валерий Карпин устроил скандал с судьей после матча ФК «Ростов» и «Динамо»
22 сентября 2024, 17:50
«Хоть отлупасили бы „Зенит“»: Андрей Аршавин разнёс игру футболистов «Ростова»
Футболист Андрей Аршавин раскритиковал игру «Ростова» за пассивность в матче против петербургского «Зенита», своё мнение он высказал в эфире «Матч ТВ».
12 августа 2024, 12:53
«Бред сумасшедшего»: Валерий Карпин прокомментировал матч «Ростова» и «Зенита»
Спортивный поединок между ФК «Ростов» и «Зенитом» закончился поражением жёлто-синих, подопечные Валерия Карпина уступили со счётом 5:0.
3 августа 2024, 17:24
«Дурацкие голы были»: главный тренер «Ростова» Карпин высказался о ничье с «Сочи»
Итоги домашнего матча ФК «Ростов» с «Сочи» прокомментировал главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин.
7 апреля 2024, 05:37
«Могли забить больше»: Карпин остался не доволен победой «Ростова» над «Динамо»
Итоги разгромного матча ФК «Ростов» над московским «Динамо» подвел главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин.
30 марта 2024, 06:00
ФК «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4: 1 в Москве
29 марта 2024, 19:00
2023
Ничья: ФК «Ростов» не проиграл ЦСКА только благодаря автоголу
ФК «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА на домашней арене, матч завершился со счетом 1:1.
29 ноября 2023, 17:34
ФК «Ростов» смог обыграть «Пари НН» благодаря пенальти Осипенко
ФК «Ростов» завершил матч с «Пари НН» с победным счетом 1:0, игра состоялась на «Ростов Арене».
26 ноября 2023, 18:24
ФК «Ростов» разгромил «Ахмат» со счетом 3: 0 на домашней арене
22 октября 2023, 18:17
ФК «Ростов» не смог победить «Урал» в домашнем матче 29 сентября
Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» на домашней арене, игра закончилась со счетом 2:2.
29 сентября 2023, 18:50
«Причина в плохой игре»: Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Сочи»
Итоги матча между футбольными клубами «Ростов» и «Сочи» прокомментировал главный тренер ростовской команды Валерий Карпин, его интервью опубликовано на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
20 августа 2023, 06:05
ФК «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» с разгромным счетом 1:5
Футбольный клуб «Ростов» в выездном матче проиграл «Крыльям Советов», со счётом 1:5, сообщается на странице клуба.
6 августа 2023, 05:44
Движение автобусов изменят в Ростове из-за футбольного матча 26 июля
Из-за футбольного матча в Ростове изменится маршрут и время движения некоторых автобусов, заявили в администрации города.
25 июля 2023, 16:06
ФК «Краснодар» разгромил «Ростов» со счетом 3: 0
Футбольный клуб «Ростов» проиграл команде «Краснодар» со счетом 3:0.
21 мая 2023, 19:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика