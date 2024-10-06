Игра ФК Ростов

«Причина в плохой игре»: Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Сочи»

Итоги матча между футбольными клубами «Ростов» и «Сочи» прокомментировал главный тренер ростовской команды Валерий Карпин, его интервью опубликовано на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».