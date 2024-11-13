rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Икра

Выбрать дату
2024
Цены в Ростовской области вырастут еще больше из-за тарифа ж/д перевозок
11 ноября, 14:59
Щуку невероятных размеров выловил житель Ростовской области
20 января, 06:29
Красную икру в Ростовской области стали скупать в банках по полкило
19 января, 06:58
2023
Красная икра становится все менее доступной для жителей Ростовской области
В Ростовской области за последний год стоимость лососевой икры выросла в цене на 2,3%, следует из данных официальной статистики.
25 декабря 2023, 07:19
На Дону оказались самые богатые Деды Морозы и появилось внутреннее море России
19 декабря 2023, 15:01
Шеф-повар рассказал, откуда везут черную и красную икру в Ростов-на-Дону
Самую качественную икру производят в местах обитания рыб лососевых пород, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров.
15 декабря 2023, 18:02
Диетолог рассказал, чем опасна красная икра, которую продают в Ростове
15 декабря 2023, 14:02
Шеф-повар рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру к Новому году
14 декабря 2023, 06:39
Стала известна стоимость черной икры к новогодним праздникам в Ростове-на-Дону
10 декабря 2023, 12:12
Сколько в Ростове-на-Дону стоит баночка красной икры к Новому году
29 ноября 2023, 10:32
Производство товарной черной икры хотят запустить в Ростовской области
В Ростовской области реализуют проекты по выращиванию осетра, стерляди, севрюги и белуги, сообщили в правительстве региона.
19 января 2023, 15:20
2022
Ростовчанам рассказали, как правильно выбрать красную икру
Для жителей Ростовской области составили рекомендации о том, как правильно выбрать красную икру, сообщает управление Роспотребнадзора.
27 декабря 2022, 08:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика