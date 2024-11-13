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Инфляция в Ростовской области

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Ноябрь
Жители Ростова отказываются от покупки новогодних украшений из-за высоких цен
13 ноября, 10:49
Октябрь
Экономисты пояснили, как рост ставки ЦБ отразится на производствах и бизнесе
Банк России поднял ключевую ставку до 21% годовых, «Новые известия» разобрались, как это повлияет на цены.
28 октября, 15:25
Годовая инфляция в Ростовской области достигла 8,37%
19 октября, 13:32
Центробанк констатировал рост цен на яйца, помидоры и бананы в Ростовской области
18 октября, 16:15
ФАС проверяет рекордный рост цен на сливочное масло в Ростовской области
16 октября, 07:42
С начала года инфляция в Ростовской области выросла до почти 6%
15 октября, 14:36
Падения цен не будет: картофель подорожал на треть из-за засухи в Ростовской области
12 октября, 12:04
Стало известно, где в Ростове продают самое дешёвое сливочное масло
12 октября, 08:40
Цены на сливочное масло в Ростовской области подскочили на 100 рублей
9 октября, 08:01
Сентябрь
Жители Ростова стали реже покупать одежду и обувь из-за высоких цен
27 сентября, 17:13
Центробанк объяснил взлетевшие цены на аренду жилья в Ростовской области
19 сентября, 10:36
ЦБ назвал товары и услуги, которые больше всего подорожали в Ростовской области
19 сентября, 09:07
Арендодатели в Ростове сдают квартиры по цене зарплаты
18 сентября, 09:13
Август
Картофель в Ростовской области подорожал на 80%
28 августа, 11:59
Все марки бензина стремительно подорожали в Ростовской области
22 августа, 16:59
ЦБ назвал главную причину роста цен на продукты в Ростовской области
16 августа, 10:39
В Центробанке объяснили подорожание бензина в Ростовской области
16 августа, 10:19
Потребительские цены в Ростовской области выросли почти на 5%
12 августа, 16:27
Цены на такси в Ростове-на-Дону взлетели почти на 30%
2 августа, 08:52
Июль
В Ростовской области за неделю значительно подорожали все виды топлива
25 июля, 15:31

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