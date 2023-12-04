Экономист рассказал, почему Краснодарский край мало зависит от импорта

В рейтинге наиболее импортозависимых регионов страны Кубань находится практически в конце списка.Экономист и политолог Роман Иноземцев рассказал, почему Краснодарский край в меньшей степени зависит от импорта.