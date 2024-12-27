Инициатива

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Апрель
Общественник осудил инициативу запретить торговлю алкоголем на 1 Мая в Ростове
25 апреля, 09:34
Февраль
Ростовчане могут массово начать есть продукты в магазинах до оплаты на кассе
9 февраля, 07:58
Ноябрь 2023
Ростовчане обвинили зоопарк в перекрытии прохода к Темернику
21 ноября 2023, 08:07
Сентябрь 2023
СМИ заявили о проверках силовиками создателей резерва обороны Ростовской области
26 сентября 2023, 07:10
Июль 2023
Жители в Ростове-на-Дону просят отменить концерты на крыше ТРК «Парк»
Жители Ростова-на-Дону попросили власти города не проводить концерты на крыше комплекса «Парк», говорится в сервисе «Благоустройство города».
10 июля 2023, 04:59

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