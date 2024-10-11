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Иномарка

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2024
В Таганроге 18-летнюю девушку переехал легковой автомобиль
11 октября, 16:44
Рэпер из Ростова разбил Mercedes за 10 млн рублей. Видео попало в Сеть
8 октября, 11:32
Внедорожник завалился на бок после ДТП в центре Ростова
3 сентября, 20:08
В Ростове-на-Дону двух подростков увезли на скорой после ДТП с мотоциклом
29 августа, 07:08
При столкновении двух иномарок на трассе в Ростовской области пострадал велосипедист
В Ростовской области легковой автомобиль врезался в иномарку и снес велосипедиста, есть пострадавшие, сообщает региональное УГИБДД.
4 августа, 12:31
В Ростовской области в центре города вспыхнул легковой автомобиль
4 августа, 09:38
В Ростовской области водитель протаранил автомобиль с двумя детьми в салоне
В Ростовской области автомобилист врезался в иномарку, в которой находились маленькие дети, сообщает региональное УГИБДД.
30 июля, 11:19
В Ростове водителя иномарки увезли на скорой после столкновения с опорой ЛЭП
14 июля, 13:09
Поздно покупать: названы автомобили, цены на которые подскочили в Ростовской области
7 июля, 19:20
Водитель Hyundai погиб в лобовом ДТП на Всесоюзной в Ростове
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием двух автомобилей марки Hyundai. Один водитель погиб на месте, второй был экстренно госпитализирован с места аварии, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.
7 июля, 19:03
В Ростовской области легковушка сбила 10-летнего ребенка на самокате
В Ростовской области водитель иномарки сбил ребенка, который катался на электросамокате, сообщает региональный УГИБДД.
7 июля, 13:52
«Хозяйка пока не в курсе»: огромная ветка рухнула на иномарку ее в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону крупная ветка дерева упала на автомобиль, сообщили очевидцы в Telegram.
13 июня, 12:53
2023
Пять человек пострадали в ДТП на обледеневшей трассе «Ростов-Волгодонск»
В Ростовской области пять человек пострадали во время столкновения минивэна и кроссовера на обледеневшей трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск», об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
16 декабря 2023, 14:22
Пьяная девушка погибла при попытке перебежать М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области водитель иномарки сбил насмерть девушку, которая пыталась перебежать дорогу, сообщили в региональном УГИБДД.
30 сентября 2023, 06:52
Водитель иномарки не уступил дорогу в Ростовской области: пострадал 8-летний ребенок
В Ростовской области произошла авария, в которой травмы получил 8-летний ребенок, сообщили в региональном ГИБДД.
24 сентября 2023, 07:26
Пять человек погибли и трое пострадали в аварии в Ростовской области утром 4 сентября
В Ростовской области столкновение двух автомобилей привело к гибели пятерых человек, сообщают СМИ.
4 сентября 2023, 08:56
Три человека погибли и двое пострадали в аварии с иномаркой в Батайске
В Батайске автомобиль врезался в забор, из-за чего три человека погибли, сообщили в региональном УГИБДД.
1 сентября 2023, 08:56
Бывший замкомандующего ЮВО попал в ДТП в центре Москвы
В центре Москвы произошла авария, одним из участников которой является бывший заместитель командующего ЮВО, генерал Андрей Гурулев, сообщает Telegram-канал Baza.
24 августа 2023, 12:24
Ростовчане заявили о погибшем водителе в страшном ДТП с грузовиком
24 августа 2023, 05:58
В Ростовской области погибшая в ДТП с 8 жертвами девушка была беременной
22 августа 2023, 05:19

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