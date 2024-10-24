Иностранные граждане

Инопредприниматели. Ростовские офшоры

В спецпроекте «Инопредприниматели» RostovGazeta рассказывает о зарегистрированных в Ростовской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.