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Иностранные граждане

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Более двух тысяч мигрантов депортировали из Ростовской области
24 октября, 08:21
Сваха из Ростовской области устраивала фиктивные свадьбы для мигрантов
4 октября, 12:35
Политолог призвал ужесточить требования для мигрантов в Ростовской области
11 сентября, 10:33
Арестован экс-гендиректор шахт в Ростовской области, принадлежавших олигарху Ахметову
Суд в Москве арестовал Дениса Азарова, который был генеральным директором двух крупнейших шахт в Ростовской области, сообщает «Коммерсантъ».
11 февраля, 07:25
2023
Инопредприниматели. Ростовские офшоры
В спецпроекте «Инопредприниматели» RostovGazeta рассказывает о зарегистрированных в Ростовской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам.
6 декабря 2023, 09:00
Труд нелегальных мигрантов использовал склад OZON в Ростовской области
В Ростовской области обнаружили нелегальных мигрантов во время проверки комплекса в Аксайском районе, сообщили в областном УМВД.
26 июля 2023, 08:56

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