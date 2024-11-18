rostovgazeta.ru
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Инцидент

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Ноябрь
Дикий олень устроил переполох во дворе жилого дома в Аксае
18 ноября, 08:45
Сильный ветер снес остановку в Ростове на Западном
В Ростове-на-Дону сильные порывы ветра повалили остановочный комплекс на Западном, сообщают очевидцы в соцсетях.
7 ноября, 18:59
«Всё, упал»: в Ростовской области штормовой ветер сорвал балкон
2 ноября, 12:31
«Я аж у входа в магазин присела»: жителей Белой Калитвы перепугал мощный грохот
Грохот раздался на северо-востоке Ростовской области около 17:40 мск 1 ноября. О жутком звуке жители Белой Калитвы сообщили RostovGazeta.
1 ноября, 15:13
Жители Ростова-на-Дону сообщают о работе ПВО 1 ноября
В небе над Ростовом появился белый след. Местные жители сообщают о работе системы противовоздушной обороны
1 ноября, 07:08
Октябрь
В Ростове-на-Дону ребенок разодрал ногу, провалившись в дыру в полу автобуса
29 октября, 14:02
Упавший беспилотник повис на электропроводах в Азове
Местные жители в соцсетях и мессенджерах делятся кадрами застрявшего в проводах беспилотника, который упал ночью 21 октября в Азове.
21 октября, 11:15
В Ростове на Левенцовке избили заступившегося за девушек парня
21 октября, 07:07
Попало и девушкам: массовая драка произошла прямо на дороге в центре Ростова
18 октября, 11:38
В Ростовской области накажут родителей учеников, унизивших учителя на камеру
Полиция накажет родителей подростков из Шолоховского района, оскорбивших учителя и снявших унижения на камеру, сообщает ГУ МВД по Ростовской области.
18 октября, 05:45
Инцидент с давкой учеников в школе Ростова-на-Дону дошел до Бастрыкина
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту давки в школе Ростова-на-Дону, сообщает Следком России.
16 октября, 10:06
Фонтаны в Ростовской области массово заливают мылом
Очевидцы делятся в соцсетях очередным пенным фонтаном в центре Ростова-на-Дону. В этот раз жидкое мыло залили в декоративное сооружение рядом с Комсомольским сквером.
12 октября, 08:37
Рабочий погиб, сорвавшись с высоты во время смены на заводе Ростсельмаш
8 октября, 11:50
Сентябрь
Двое детей в детсаду в Ростове поранились брошенными использованными шприцами
Глава Следкома России поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании двух воспитанников детского сада в Ростове, сообщает региональный СУ СКР.
30 сентября, 10:54
Ночная тусовка у общежития в Ростове закончилась массовой дракой
24 сентября, 06:34
Пассажира поезда сняли за мат на весь вагон в Ростовской области
Житель Саратовской области ругался матом на весь вагон, из-за чего его сняли с поезда в Сальском районе Ростовской области, сообщает УТ МВД по СКФО.
20 сентября, 08:08
«Грохот стоял ужасный!»: в Ростове молния ударила в жилой дом на Шолохова
13 сентября, 06:12
На выборах в Батайске произошел скандал из-за видеосъемки на избирательном участке
7 сентября, 08:23
Август
В Шахтах водитель автобуса зажал дверями женщину-инвалида и протащил по дороге
25 августа, 14:00
Жители Ростовской области сообщили о бойцах ОМОНа на улицах
16 августа, 14:12

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