«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях

Владимир Путин впервые пообщался с россиянами в прямом эфире в декабре 2001 года. А последняя Прямая линия с президентом проходила в 2021 году. RostovGazeta. напомнила, что волновало ростовчан последние несколько лет.