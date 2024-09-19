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Инвалиды

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Сентябрь
Крупный ночной пожар разгорелся на левом берегу Дона в Ростове
19 сентября, 04:56
Июль
В Ростове-на-Дону прокуратура нашла нарушения в работе светофоров
3 июля, 15:01
Май
Прокуратура обратилась к главе Ростовской области из-за ущемленных в правах инвалидов
3 мая, 14:08
Март
Пенсии жителей Ростовской области вырастут с 1 апреля
В Ростовской области и других регионах России размеры социальных пенсий планируют проиндексировать на 7,5% с 1 апреля, об этом сообщили в «Российской газете».
20 марта, 11:28
Декабрь 2023
Автобусы-гармошки выпустили на линию в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в среду, 20 декабря, на городские улицы вывели автобусы-гармошки, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
20 декабря 2023, 11:12
«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях
Владимир Путин впервые пообщался с россиянами в прямом эфире в декабре 2001 года. А последняя Прямая линия с президентом проходила в 2021 году. RostovGazeta. напомнила, что волновало ростовчан последние несколько лет.
14 декабря 2023, 14:27
Ноябрь 2023
Стало известно, на какие маршруты выведут новые электробусы в Ростове-на-Дону
21 ноября 2023, 09:15
Октябрь 2023
«Я не сама нарисовала!»: жительницу города Гуково пытаются лишить группы инвалидности
26 октября 2023, 09:16
Какие стипендии платят в вузах Ростова и можно ли на них прожить
9 октября 2023, 12:27

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