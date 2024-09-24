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Инверсионный след

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Сентябрь
Самолет «нарисовал» скрипичный ключ в небе над Ростовом-на-Дону. Показываем фото
24 сентября, 08:17
«Стекла затряслись в доме»: в Ростове-на-Дону и окрестностях сообщают о работе ПВО
22 сентября, 15:25
Июль
Жители Ростовской области услышали звук взрыва и заметили следы в небе
8 июля, 08:27
Май
Недалеко от Таганрога заметили инверсионные следы 10 мая
10 мая, 11:50
Октябрь 2023
Политолог Абросимов заявил, что попытки Украины атаковать Ростов будут возрастать
Интенсивность попыток Украины атаковать Ростовскую область, скорее всего, будет возрастать, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.
24 октября 2023, 08:03

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