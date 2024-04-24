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Инженеры

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Апрель
Ростовские инженеры создали боевого робота-крокодила Гену
В Ростове-на-Дону талантливая группа инженеров-конструкторов разработала розного робота «Гена» для «Битвы роботов 2024», сообщает Газета.ру.
24 апреля, 14:25
Январь
В Ростовской области назвали самые востребованные рабочие профессии
29 января, 15:53
Декабрь 2023
На обеспечение безопасности морского порта Ростова выделили более 320,9 млн рублей
23 декабря 2023, 08:41
Спрос на инженеров в Ростовской области вырос почти в 2,3 раза в 2023 году
В Ростовской области за год резко увеличилось количество вакансий для инженеров, результаты исследования рынка труда представил портал трудоустройства.
18 декабря 2023, 12:55
Август 2023
В Ростове-на-Дону появится предприятие по производству военных дронов
29 августа 2023, 05:20

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