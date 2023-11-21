Ирина Аллегроваа

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2023
«Свято место»: ростовчанка Аллегрова заменит Пугачеву на новогодних корпоративах
Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Аллегрова заменит уехавшую из России Аллу Пугачеву на корпоративах по случаю Нового года, пишут «Аргументы и Факты».
21 ноября 2023, 07:52
Хирург подсчитал, сколько ростовчанка Аллегрова тратит на пластические операции
На омолаживающие пластические операции ростовчанка Ирина Аллегрова могла потратить около миллиона рублей, заявил хирург Арташес Айрапетян.
22 сентября 2023, 17:01
Ростовчанка Аллегрова берет за концерт более десяти миллионов рублей
Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Аллегрова готова выступать на концертах за сумму не меньше 12 миллионов рублей, пишут СМИ.
6 июля 2023, 09:13
Певец Шура рассказал, куда пропала ростовчанка Ирина Аллегрова
Ростовчанке Ирине Аллегровой надоел шоу-бизнес, поэтому больше времени она старается проводить с семьей, заявил певец Шура.
4 июня 2023, 18:49
Эксперт раскрыла секрет молодости 71-летней ростовчанки Ирины Аллегровой
Правило подобранные наряды являются секретом молодости 71-летней ростовчанки Ирины Аллегровой, заявила дизайнер Аника Керимова.
14 мая 2023, 17:39
Поддержавшая СВО ростовчанка Аллегрова тайно помогает солдатам домашним хлебом
Уроженка Ростова-на-Дону, певица Ирина Аллегрова тайно помогает участникам спецоперации, сообщают СМИ.
16 февраля 2023, 08:43
Ростовчанка Ирина Аллегрова попала под санкции Канады
Уроженка Ростова-на-Дону, певица Ирина Аллегрова попала под санкции Канады, сообщили в МИД страны.
6 февраля 2023, 10:36
Ростовчанка Ирина Аллегрова отказалась от прибыльных концертов из-за СВО
Уроженка Ростова-на-Дону, певица Ирина Аллегрова отменили свои ближайшие концерты, пишут СМИ.
5 февраля 2023, 13:42
2022
В странах G7 могут ввести санкции против ростовских артистов Ирины Аллегровой и Басты
Украинские власти лоббируют введение санкций против уроженцев Ростова певицы Ирины Аллегровой и рэпера Басты на территории стран «Большой семерки», соответствующий документ опубликован на сайте президента Зеленского.
23 октября 2022, 12:33
Звёздные ростовчане Дибров и Аллегрова получают пенсии больше 30 тысяч рублей
Стало известно, какие пенсии получают ростовчане Дмитрий Дибров и Ирина Аллегрова, информация об этом появилась в СМИ.
2 октября 2022, 14:06

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