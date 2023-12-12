Ростовчанка Ирина Безрукова заболела лихорадкой денге на отдыхе в Таиланде

Уроженка Ростова, актриса Ирина Безрукова в Пхукете заразилась тропической лихорадкой, об этом она рассказала в своих социальных сетях.