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Исторический центр

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Июль
Если власти сдадутся под напором девелоперов: центр Ростова могут застроить высотками
28 июля, 11:24
Апрель
Новые отделения для лечения больных раком построят в Ростове
11 апреля, 15:30
В Ростове с крыши «Доходного дома Хазизовой» на тротуар и машины летят кирпичи
В центре Ростова пешеходную зону и припаркованные под «Доходным домом Л. С. Хазизовой» автомобили засыпает кирпичами, об этом сообщили местные жители.
6 апреля, 08:09
Февраль
За 1,5 года цена торгового дома Яблоковых в Ростове выросла на 50 миллионов
В центре Ростова цена торгового дома Яблоковых выросла до 379 миллионов рублей за 1,5 года продажи, сведения об этом появились на портале объявлений.
24 февраля, 14:57
Чиновницу из Таганрога осудили за разрешение построить здание в зоне охраны ОКН
8 февраля, 17:19
Госэкспертиза утвердила ремонт еще двух фонтанов в Ростове
3 февраля, 13:18
Здание конторы «Заготзерно» в центре Ростова продают за 250 млн рублей
В центре Ростова выставили на продажу здание конторы «Заготзерно», восстановленное после Великой Отечественной войны, сведения об этом появились на портале объявлений.
3 февраля, 11:46
Январь
Капремонт дома в центре Ростова оставил жильцов без крыши над головой
В Ростове один из домов в историческом центре остался без крыши из-за проблем с капитальным ремонтом, подробности рассказал популярный Telegram-канал.
27 января, 13:50
На Пушкинской набережной Таганрога обещают сохранить историческую брусчатку
В Таганроге обещают вручную переложить историческую брусчатку, чтобы не допустить ее утраты, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
27 января, 10:29
Старинный особняк Герасимова в центре Ростова продают почти за 300 млн рублей
В Ростове старинный особняк кожевника Якова Герасимова выставили на продажу за 299 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале с объявлениями.
25 января, 13:34
Власти Ростова хотят изъять землю дома Гудермана из-за угрозы обвала
В Ростове собираются изъять землю под доходным домом Гудермана на улице Донской, сведения об этом появились на портале администрации.
24 января, 11:15
В Ростове появилась новая площадь Ошибки экскаваторщика
В Ростове появилась новая достопримечательность — Площадь Ошибки экскаваторщика, отметка появилась на «Яндекс. Карты».
20 января, 18:23
Старинный дом конца XIX века продают в Ростове за 84 миллиона рублей
В Ростове выставили на продажу памятник архитектуры, расположенный в двух кварталах от здания Гордумы, информация об этом появилась на портале объявлений.
20 января, 17:52
«Снести нельзя реставрировать»: в Ростове с «Дома с ангелами» вновь падают кирпичи
20 января, 14:05
В Ростове могут построить высотку рядом с Клубом приказчиков и администрацией
19 января, 09:23
Ноябрь 2023
Урбанист Зайцев: «Проект охранной зоны позволит сносить ценные здания в Ростове»
30 ноября 2023, 14:26
Более 670 зданий в Ростове-на-Дону признали ценными
29 ноября 2023, 08:09
В центре Ростова максимальную высоту у новостроек ограничат до 30 метров
23 ноября 2023, 05:48
Октябрь 2023
Шоумен Дибров рассказал, что делать с массовой застройкой исторического Ростова
20 октября 2023, 12:38
Сентябрь 2023
В Ростове планируют отказаться от сноса аварийных домов в историческом центре
14 сентября 2023, 16:18

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