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Итоги недели

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Октябрь
Итоги недели: в Ростовской области освободили рабов и арестовали главу Зернограда
27 октября, 16:36
Итоги недели: Новочеркасск будоражили обысками, а в Ростове спорили из-за отопления
13 октября, 17:13
Итоги недели: в Ростовской области сгорели гектары леса, а люди не услышали сирен
6 октября, 18:37
Сентябрь
Неделя на Дону: скандал в школе обернулся уголовкой, а присяжные вынесли вердикт
22 сентября, 18:55
Итоги недели: жителям Ростова показали военные трофеи, а вокруг полыхают пожары
15 сентября, 19:17
Итоги недели: в Ростовской области возвращают вытрезвители и обыскивают судей
8 сентября, 16:53
Итоги недели: в Ростовской области зэки играют в казино и полыхает нефть
1 сентября, 17:56
Август
Итоги недели: в Ростовской области пожарных увозят на скорых и запретили праздники
25 августа, 16:48
Итоги недели в Ростовской области: переполох в ГАИ и полыхающий склад с топливом
18 августа, 18:54
Итоги недели: на Дону сбивают дроны, растут цены на бензин, а у семей пустеют карманы
4 августа, 18:40
Июль
Итоги недели: цирк устроил смертельный номер в Ростове, а сбой на АЭС испугал страну
21 июля, 16:03
Итоги недели: в Ростовской области страдали от атак дронов и веерных отключений света
14 июля, 16:36
Июнь
Итоги недели: в Ростовской области военные сбили шар, а людей обрекли мыться в тазах
30 июня, 18:11
Итоги недели: в Ростове очнулся раненный в голову террорист, а завод полыхал три дня
23 июня, 17:28
Итоги недели: Ростовскую область атаковали 70 дронов, а СИЗО захватили террористы
16 июня, 17:08
Неделя в Ростовской области: полыхающий нефтезавод и ракетная угроза
9 июня, 15:58
Итоги недели: В Ростовской области полыхает лес, а волкособы держат людей в страхе
2 июня, 17:58
Май
В Ростове сухогруз протаранил мост, а наримановцы вступили в схватку с полицией
26 мая, 16:38
Декабрь 2023
Итоги недели: дончанам отменили новогодние гуляния и рассказали о ценах на застолья
10 декабря 2023, 15:01

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