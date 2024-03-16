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Избирательные участки

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В Ростове открыли круглосуточный центр наблюдения за выборами
16 марта, 07:17
Более 2 тыс участков открыли в Ростовской области на выборах президента
В Ростовской области в пятницу, 15 марта, открыли более 2,5 тысячи избирательных участков, сообщил губернатор Василий Голубев.
15 марта, 08:56
Выборы президента начались в Ростовской области
15 марта, 06:42
На части избирательных участков Ростовской области запретили снимать фото и видео
13 марта, 10:56
Сентябрь 2023
В Ростовской области 10 сентября завершились выборы депутатов Заксобрания
В Ростовской области подошел к концу последний день выборов, о явке избирателей рассказали в Избиркоме региона.
10 сентября 2023, 17:49
Август 2023
Особые меры безопасности введут в Ростовской области
В Ростовской области уделяется особое внимание обеспечению безопасности в образовательных учреждениях при подготовке к новому учебному году, сообщили в правительстве региона.
21 августа 2023, 06:48

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