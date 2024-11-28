rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Качество жизни

Выбрать дату
2024
Ростов-на-Дону рухнул в рейтинге городов России по качеству жизни
28 ноября, 12:14
«Никто из служб не отвечает!»: коричневая жижа потекла из кранов в Ростове
17 октября, 12:18
Москвичка осталась в шоке от дорог и освещения в Ростовской области
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Москвы Нина Заворуева. Она сообщила, что, приехав навестить маму в село Сандата Сальского района Ростовской области, была неприятно удивлена качеством проживания в населенном пункте.
20 июня, 12:42
Специалистов без медобразования допустят к реабилитации в Ростове
12 марта, 08:33
Бюджетный кредит может стать мощным драйвером для экономики Дона — эксперт
Решение президента РФ о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам регионов, в том числе и в Ростовской области, станет мощным драйвером их экономического и социального роста, сообщил RostovGazeta директор по стратегии одной из крупнейших брокерских компаний Ярослав Кабаков.
1 марта, 13:59
В Ростове жители мечтают о переезде, а дончане — о безопасной М-4 без ям
26 февраля, 16:31
Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение
15 февраля, 18:00
Власти разработают новый проект Генплана Ростова за 15,8 млн рублей
Власти Ростова-на-Дону заказали подготовку проекта изменений в Генплан города, сведения об этом появились на портале госзакупок.
13 февраля, 12:54
Ростовчан заверили в стремительном росте качества жизни
12 февраля, 15:46
Воздух Ростова и Новочеркасска сделают чище после 2025 года
30 января, 16:33
В Ростове растут зарплаты, но условия для жизни становятся все хуже
11 января, 15:16
2023
Ростовская область заняла 15-е место в рейтинге лучших регионов России
25 декабря 2023, 08:33
«Люди лишатся выплат»: эксперты рассказали, чего ждать ростовчанам от повышения МРОТ
6 декабря 2023, 03:10
Жители Ростовской области реже других отказываются от алкоголя и курения
4 декабря 2023, 07:44
Ростов-на-Дону вошел в число «облысевших» без деревьев городов
1 декабря 2023, 11:29
Краснодар обошел Ростов в рейтинге качества жизни
Ростов занял только девятую строчку в рейтинге городов с самым высоким качеством жизни, согласно исследованию Финансового университета при Правительстве РФ.
21 ноября 2023, 07:17
Стал известен размер средней зарплаты в Ростове-на-Дону
16 сентября 2023, 09:39
Совет по улучшению жизни женщин в Ростовской области возглавил мужчина
В Ростовской области председателем Совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы на территории Ростовской области стал мужчина, информация об этом появилась в документе постановления.
29 августа 2023, 16:22
Логвиненко заявил о расширении связей Ростова с городами государств Африки
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял участие в деловой сессии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Она состоялась в Санкт-Петербурге.
27 июля 2023, 07:06
В Ростовской области к среднему классу относятся только 6,3% местных жителей
В Ростовской области доля семей, относящихся к среднему классу, составляет 6,3%, сообщают СМИ.
25 июля 2023, 10:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика