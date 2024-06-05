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Как изменится климат

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2024
«Я не помню таких заморозков»: глава донского Минприроды сообщил об изменении климата
5 июня 2024, 06:04
Стало известно, как на экономике России скажется изменение климата
Глобальное потепление меньше всего несет угрозу экономикам таких стран, как Россия и Канада, об этом сообщил портал «Новые известия».
21 апреля 2024, 05:13
2023
Климатолог Иошпа заявил, что пыльные бури начнут чаще накрывать Ростовскую область
Климатолог Александр Иошпа предсказал, что глобальное потепление и изменение климата могут привести к разрушению почв Ростовской области и частым пыльным бурям.
31 января 2023, 18:27

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