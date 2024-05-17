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Какой будет урожай

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2024
Майские заморозки ударили по виноградникам в Ростовской области
Замгубернатора Константин Рачаловский рассказал, что заморозки плохо сказались и на виноградниках. Теперь за ними нужно внимательно следить, сообщает «РБК Ростов».
17 мая 2024, 17:19
2023
Аграрии Ростовской области рассказали о влиянии погоды на урожай летом 2023 года
В Ростовской области жара и дожди уничтожили урожай кукурузы в Цимлянском районе, о потерях урожая других культур рассказал председатель комитета по аграрной политике региона Вячеслав Василенко.
30 августа 2023, 09:12
Аграрии сообщили о неурожае винограда в Ростовской области из-за погоды
В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий урожай винограда текущего года может оказаться на 50% меньше прошлогодних объемов, об этом сообщили донские СМИ.
30 августа 2023, 06:35
Агроном Жарунов заявил, что Ростовскую область ждет неурожай из-за дождей в 2023 году
Дождевая вода мешает растениям опыляться и вымывает из почвы необходимые микроэлементы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский агроном Михаил Жарунов.
16 июня 2023, 12:16
Агроном Жарунов объяснил причину неурожая вишни в Ростовской области в 2023 году
Июньские дожди сорвали деревьям процесс опыления, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский агроном Михаил Жарунов.
16 июня 2023, 11:57
«Несколько плодов на дерево»: жители Ростовской области шокированы неурожаем вишни
Жители Ростовской области заметили, что деревья вишни в этом году дают мизерный урожай.
13 июня 2023, 07:33
Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
В Ростовской области холодная погода во время майских праздников может отрицательно сказаться на будущем урожае, сообщают агрономы.
12 мая 2023, 07:11

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