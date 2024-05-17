Какой будет урожай

Аграрии Ростовской области рассказали о влиянии погоды на урожай летом 2023 года

В Ростовской области жара и дожди уничтожили урожай кукурузы в Цимлянском районе, о потерях урожая других культур рассказал председатель комитета по аграрной политике региона Вячеслав Василенко.