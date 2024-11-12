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КамАЗ

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2024
В ДТП с четырьмя большегрузами на М-4 под Ростовом погиб водитель бензовоза
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» один из водителей фуры погиб в массовой аварии. ДТП случилось 12 ноября в районе города Зверево.
12 ноября, 19:58
КамАз со щебнем опрокинулся в Ростове возле ЦГБ
30 октября, 11:22
Запчасти по дороге разлетелись: в Ростове на Совхозной столкнулись четыре автомобиля
24 октября, 09:41
Появились кадры с места гибели ребенка под грузовиком в Ростове
В УГИБДД по Ростовской области опубликовали кадры с места жуткой аварии с грузовиком, насмерть сбившем мальчика.
19 сентября, 18:43
Молодой мотоциклист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Ростовской области
Парень на мотоцикле разбился насмерть в аварии с грузовиком на севере Ростовской области, сообщает УГИБДД по региону.
19 сентября, 05:30
В Ростове-на-Дону пять часов оперировали ребенка, которого переехал КамАЗ
1 июля, 16:17
Жители Азова заявили о найденном трупе на территории зернового терминала
В Азове на территории зернового терминала обнаружили тело одного из сотрудников, сообщили местные жители в соцсетях.
17 января, 06:57
«Параллельная вселенная»: в Ростове упал КамАЗ и рассыпал на дорогу собранный снег
В Ростове-на-Дону опрокинулся на дорогу грузовик, в котором перевозили собранный снег, сообщили очевидцы в соцсетях.
16 января, 07:56
Два ребенка попали в больницу после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области двое несовершеннолетних попали в больницу после аварии на М-4 «Дон», подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
8 января, 11:08
2023
В Ростове на городские маршруты вышли 42 новых автобуса
В Ростове на городские маршруты выпустили более 40 новых автобусов, об этом сообщили в пресс-службе администрации.
27 декабря 2023, 07:40
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом
28 октября 2023, 08:05
Водитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, погиб один человек, сообщили в региональном УГИБДД.
27 октября 2023, 05:43
Водитель погиб в страшной аварии с машиной дорожных служб в Ростовской области
В Ростовской области водитель иномарки врезался в грузовой автомобиль и погиб, сообщили в региональном УГИБДД.
18 октября 2023, 14:07
Водитель «Газели» погиб из-за влетевшего в нее грузовика в Ростовской области
В Ростовской области погиб один человек в аварии с участием КамАЗа, сообщили в региональном УГИБДД.
9 октября 2023, 08:19
Массовая авария с тремя грузовиками произошла в Ростовской области
В Ростовской области пострадал один человек после столкновения четырех автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.
4 октября 2023, 10:14
Женщина с четырехлетним ребенком пострадали в ДТП с КамАЗом в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария, в результате которой травмы получили женщина и ребенок, сообщили в региональном ГИБДД.
10 сентября 2023, 06:01
«Как детям идти в школу?»: жители Азова жалуются на удручающее состояние дороги
28 августа 2023, 15:30
Водитель погиб в аварии с КамАЗом в Ростовской области вечером 27 июля
В Ростовской области столкновение грузовика с легковым автомобилем привело к гибели человека, сообщили в региональном УГИБДД.
28 июля 2023, 06:28
Пугающий хлопок услышали жители трех районов в Ростовской области в ночь на 25 июля
25 июля 2023, 07:03
Четыре пассажира автобуса пострадали в массовой аварии под Таганрогом
В Ростовской области столкнулись автобус и несколько машин, пострадали четыре человека, сообщили в региональном УМВД.
4 июля 2023, 08:28

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