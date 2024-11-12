В ДТП с четырьмя большегрузами на М-4 под Ростовом погиб водитель бензовоза

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» один из водителей фуры погиб в массовой аварии. ДТП случилось 12 ноября в районе города Зверево.