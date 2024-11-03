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Каменский район

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Ноябрь
«Не зря обещали сугробы»: первый снег выпал в Ростовской области
3 ноября, 12:13
Октябрь
Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
10 октября, 05:04
Губернатор Голубев сообщил о десятке сбитых беспилотников в Ростовской области
10 октября, 04:58
Сентябрь
Беспилотник упал в Таганроге на склад с древесиной
24 сентября, 10:42
Грузовой поезд в Ростовской области переехал молодого мужчину
Молодой человек погиб под колесами грузового поезда в Каменском районе Ростовской области, сообщает УТ МВД по СКФО.
24 сентября, 08:13
За сутки при пожарах в Ростовской области сгорели 30 домов
В течение суток 15 сентября пожары уничтожили 30 домов, в том числе 13 — жилых, сообщает губернатор Ростовской области в своем telegram-канале.
16 сентября, 06:20
Губернатор Голубев рассказал, что горит в Ростовской области
Губернатор Ростовской области рассказал, что так сильно полыхает в Аксае, Василий Голубев опубликовал информацию в своем telegram-канале.
15 сентября, 14:33
Новая платная дорога появится в Ростовской области
14 сентября, 12:23
Итоги недели: в Ростовской области зэки играют в казино и полыхает нефть
1 сентября, 17:56
Август
Власти Каменского района составили для жителей памятку на случай атаки дронов
31 августа, 13:24
Школьник и взрослый пострадали в ДТП с внедорожником в Ростовской области
30 августа, 14:41
Жители Каменского района пожаловались недомогание из-за пожара на нефтебазе
30 августа, 12:56
Появились новые жуткие кадры пожара на нефтебазе в Каменском районе
29 августа, 17:13
В Ростовской области боятся секретной инфекции и гремят взрывы на нефтебазе
29 августа, 15:02
Режим повышенной готовности ввели на Дону из-за пожара на топливном складе
29 августа, 12:12
Появились новые кадры полыхающей вторые сутки нефтебазы под Каменском
29 августа, 11:14
Дым от сильного пожара на нефтебазе под Каменском видно за 30 километров
28 августа, 17:11
На Украине признались в атаке на нефтебазу под Каменском 28 августа
28 августа, 16:38
Депутат Водолацкий сообщил, как предотвратить атаки на нефтебазы в Ростовской области
28 августа, 11:58
Очевидцы показали последствия атаки на нефтебазу под Каменском с трассы М-4
28 августа, 10:42

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