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Камеры на дороге

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2024
Еще 20 дорожных камер установят на трассах в Ростовской области
2 июня 2024, 09:54
2023
На М-4 в Ростовской области заработают камеры. Показываем на карте, где они находятся
6 декабря 2023, 16:30
В Ростовской области на слежку за водителями потратят 60 млн рублей
5 декабря 2023, 13:36
На Южном подъезде к Ростову установили восемь камер
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону установили две новые камеры для фиксации нарушений, сообщают СМИ.
30 мая 2023, 10:30

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