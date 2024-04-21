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Камеры видеонаблюдения

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Апрель
Задержанный за кражу гумпомощи у вдовы Моторолы в Ростове признался в содеянном
Владелец ростовского благотворительного фонда «Добро в дом» Владимир Мишин лично вычислил и задержал мужчину, укравшего гуманитарные грузы из дома на улице Белоусова, сообщает «Don Mash».
21 апреля, 12:36
К концу 2024 года в Ростовской области установят еще 1100 камер видеонаблюдения
11 апреля, 16:58
Март
После теракта в «Крокусе» безопасность Ростовской области будут оценивать каждый час
23 марта, 11:46
Февраль
В Ростове ограничат движение грузовиков в часы пик с 1 июня
29 февраля, 16:59
Штрафующую за непристегнутый ремень камеру установили у «Меги» под Ростовом
29 февраля, 15:26
Почти тысячу камер распознавания лиц установят в Ростовской области в 2024 году
18 февраля, 16:18
В Ростовской области на работу системы «Безопасный город» потратят 1,16 млрд рублей
10 февраля, 12:28
Январь
Неадекватный сосед в Ростове устроил кошмарную жизнь семье с детьми
31 января, 07:20
В Ростове ограничат въезд грузовикам и разработают для них зону движения
17 января, 11:25
В Ростовской области стали меньше угонять машины
10 января, 05:53
Декабрь 2023
В Ростове на городские маршруты вышли 42 новых автобуса
В Ростове на городские маршруты выпустили более 40 новых автобусов, об этом сообщили в пресс-службе администрации.
27 декабря 2023, 07:40
Простаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной
В Ростовской области трафик на трассе М-4 «Дон» увеличился более чем на 15%, сообщили в Минтрансе региона.
7 декабря 2023, 08:24
На М-4 в Ростовской области заработают камеры. Показываем на карте, где они находятся
6 декабря 2023, 16:30
Ноябрь 2023
В Ростовской области на светофоры и камеры на дорогах потратят 318,7 млн рублей
9 ноября 2023, 17:02
Октябрь 2023
На ростовских трассах появятся новые камеры слежения, а в Дону поймали больную щуку
В Ростовской области установят дополнительные камеры на дорогах для слежения за нарушителями, пока дончане безуспешно «ломятся» в неисправный Telegram и ловят подозрительных щук.
30 октября 2023, 15:44
«Кошка, подхожу»: житель Волгодонска бесследно исчез после сообщения в мессенджере
Житель Волгодонска отправил сообщение своей девушке, что подходит к дому, и бесследно исчез, пишет КП.
27 октября 2023, 06:58
Август 2023
В Таганроге могут создать народные дружины
В Таганроге обсудили профилактику правонарушений и вопросы повышения эффективности работы систем видеонаблюдения, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
23 августа 2023, 12:02
Более 100 школ в Ростове с помощью камер подключат к системе «Безопасный город»
Камеры видеонаблюдения установят к 1 сентября в 101 школе Ростова, сообщили в правительстве региона.
17 августа 2023, 11:39
В Батайске цыгане проклинают соседей у домофонов, а дончане ожидают рост тарифов ЖКХ
В Ростовской области жителей ждет невыносимая жара и рост тарифов ЖКХ, пока в Батайске цыгане призывают своего бога, крестятся и проклинают соседей у домофона.
1 августа 2023, 14:02
Июль 2023
Разъяренный пассажир выломал дверь во время поездки в трамвае в Таганроге
В Таганроге пассажир трамвая устроил дебош и сломал дверь, сообщили местные жители в соцсетях.
21 июля 2023, 04:52

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