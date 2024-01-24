rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Капуста

Выбрать дату
Январь
Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону
В Ростовской области продолжился рост стоимости молочной продукции, в том числе сметаны и мороженого, сообщает Центробанк.
24 января, 12:31
ЦБ обвинил покупателей в высоких ценах на яйца в Ростовской области
24 января, 11:56
Сыр и капуста за месяц резко подорожали в Ростовской области
24 января, 10:15
Декабрь 2023
Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону молочные продукты и курица оказались самыми дорогими среди других городов региона, сообщает Ростовстат.
15 декабря 2023, 06:30
Ноябрь 2023
За год в Ростовской области цены на капусту взлетели на 35%
7 ноября 2023, 15:09
Сентябрь 2023
В Ростовской области цены на капусту взлетели почти в два раза с начала 2023 года
8 сентября 2023, 11:29
Июль 2023
Стала известна главная причина высоких цен на огурцы в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области по нескольким причинам увеличились темпы прироста цен на огурцы и помидоры, сообщили в Центробанке.
25 июля 2023, 09:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика