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Карпин

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Октябрь
Спортивный директор ФК «Ростов» ответил на слухи об отставке Валерия Карпина
29 октября, 14:13
Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал ФК «Ростов» выплатить штраф после матча с «Пари Нижний Новгород», сообщается на сайте комитета.
28 октября, 12:53
Карпин объяснил свое недовольное лицо после ничьей «Ростова» с «Пари НН»
19 октября, 15:38
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил свою работу в сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его работа в национальной сборной — ни о чем, информирует «Матч.ТВ».
13 октября, 13:48
Супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина сравнила его с собакой
Жена главного тренера футбольного клуба «Ростов» Дарья Карпина сравнила мужа с собакой, забавное фото она опубликовала в своих социальных сетях.
10 октября, 15:42
Спортивный директор «Ростова» рассказал о ДТП, в которое попала команда
Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин раскрыл подробности ДТП, в которое на выезде из Москвы попал автобус с футболистами, пишет ТАСС.
6 октября, 08:55
«Нас наказали за ошибки»: Карпин объяснил поражение «Ростова» в матче с ФК «Спартак»
ФК «Ростов» потерпел поражение команде «Спартак» с разгромным счетом 3:0. Главный тренер клуба в интервью после матча объяснил, что произошло.
6 октября, 06:08
Автобус с футболистами ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД. Что сообщил Карпин?
Автобус с игроками ФК «Ростов» попал в ДТП после матча с «Спартаком» на МКАД, происшествие подтвердил главный тренер Валерий Карпин.
6 октября, 05:41
Сентябрь
«Худшая игра за два года»: Карпин прокомментировал поражение ФК «Ростов» новичкам РПЛ
29 сентября, 08:15
Жена тренера ФК «Ростов» Карпина рассказала о ссоре с мужем из-за Ольги Бузовой
13 сентября, 14:32
«Есть, к чему придраться!»: Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Факелом»
Главный тренер «Ростова» остался недоволен игрой, после победы над «Факелом» со счетом 4:1, сообщает «Матч ТВ».
2 сентября, 05:56
Август
Что будет с матчами ФК «Ростов» в связи с запретом на массовые мероприятия
На домашнем стадионе футбольного клуба «Ростов» смогут присутствовать зрители, несмотря на региональный запрет на проведении всех массовых общественных мероприятий, сообщает донское министерство спорта.
30 августа, 19:19
«Тяжело выигрывать, если дарить голы»: Карпин высказался о поражении ФК «Ростов»
26 августа, 06:49
«Испытываю раздражение»: Карпин заявил, что зол после игры «Ростова» с «Оренбургом»
О своих чувствах после матча «Ростов» — «Оренбург», рассказал главный тренер ростовского футбольного клуба Валерий Карпин во время пресс-конференции.
18 августа, 07:08
«Бред сумасшедшего»: Валерий Карпин прокомментировал матч «Ростова» и «Зенита»
Спортивный поединок между ФК «Ростов» и «Зенитом» закончился поражением жёлто-синих, подопечные Валерия Карпина уступили со счётом 5:0.
3 августа, 17:24
Июль
«Это не бей-беги»: Карпин прокомментировал ничью ЦСКА с «Ростовом»
Итоги футбольного матча команды ЦСКА с «Ростовом» подвел главный тренер ростовского клуба «Ростов» Валерий Карпин в интервью журналистам.
21 июля, 06:39
Июнь
Тренер ФК «Ростов» Карпин не исключил, что уйдет из сборной России по футболу
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин не исключил того, что может уйти из сборной РФ, пишет «Чемпионат».
10 июня, 07:49
Май
«Посмотрим, будете ли вы живы вообще»: Карпин описал сложное положение «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о проблемах команды из-за закрытого аэропорта, пишет РИА «Новости».
7 мая, 06:40
Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после вылета из Кубка России
3 мая, 05:32
Апрель
Тренер Карпин объяснил разгромное поражение «Ростова» от «Спартака»
22 апреля, 05:37

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