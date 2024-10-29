Что будет с матчами ФК «Ростов» в связи с запретом на массовые мероприятия

На домашнем стадионе футбольного клуба «Ростов» смогут присутствовать зрители, несмотря на региональный запрет на проведении всех массовых общественных мероприятий, сообщает донское министерство спорта.