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Каршеринг

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2023
Ростовчанам предложили жаловаться на услуги такси и каршеринга
В Ростовской области для местных жителей откроют горячую линию для жалоб на услуги такси и каршеринга, сообщил Роспотребнадзор.
12 ноября 2023, 14:57
В Ростовской области назвали подробности ДТП с пятью погибшими
В Ростовской области погибли пять человек в столкновении двух легковых автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.
4 сентября 2023, 11:03
2022
Блогер Гаспар Авакян рассказал, почему ростовчане недовольны качеством каршеринга
Ростовчане жалуются на огромные и необоснованные штрафы при услугах каршеринга, сообщил RostovGazeta ростовский блогер Гаспар Авакян.
8 ноября 2022, 07:03

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