Более трех тонн овощей изъяли Роспотребнадзор в Ростовской области в 2023 году

В Ростовской области за весь 2023 год изъяли из оборота более трех тонн овощей и корнеплодов, об этом сообщили в пресс-службе донского Роспотребнадзора.