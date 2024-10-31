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Картофель

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Октябрь
Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка
31 октября, 08:36
Министр Рачаловский сообщил о неурожае картофеля в Ростовской области
16 октября, 18:55
Стало известно, где в Ростовской области покупать картошку дешевле
13 октября, 14:57
Сливочное масло в Ростовской области подорожало сразу на 50 рублей
За месяц в Ростовской области килограмм сметаны подорожал на 13 рублей, а сливочного масла — на 46 рублей, сообщает Ростовстат данные на конец сентября.
4 октября, 06:12
Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не расслышали вой сирен
2 октября, 17:43
Оптовые цены на картофель в Ростовской области подскочили почти в два раза
В Ростовской области картофель оптом подорожал сразу в 1,7 раза из-за погодных условий и плохого урожая, сообщают СМИ.
2 октября, 09:49
Сентябрь
Фермер рассказал, когда упадут цены на картофель в Ростовской области
8 сентября, 17:39
Август
Стало известно, где в Ростовской области продают дешевый картофель
Начался сезон картофеля и цены на него стали снижаться. Где в Ростовской области килограмм картошки обойдется дешевле всего говорится в последнем отчете Ростовстата.
11 августа, 18:20
Июль
В Ростовской области взлетели цены на картошку и поднялась пыль из-за смерча
12 июля, 16:11
Стоимость картофеля взлетела в Ростовской области
12 июля, 12:49
Июнь
ЦБ РФ объяснил взлетевшие в Ростовской области цены на картофель
Центральный Банк России объяснил, почему в Ростовской области значительно выросли цены на картофель. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
23 июня, 08:50
В Азове победили страшный трехдневный пожар, а дончан пугают дорогой картошкой
21 июня, 17:14
В Ростовской области фермеры с полей стали продавать картофель на четверть дороже
Фермеры подняли цены на картофель в Ростовской области на четверть, рассказал Donnews директор крупного хозяйства в Семикаракорском район Максим Дуля.
21 июня, 05:38
Цены на картошку в Ростовской области взлетели на 30%
2 июня, 13:31
Март
Почти половина жителей Ростова хочет отказаться от покупной картошки
Только 4 из 10 собственников земельных участков в Ростове собираются сажать картофель, это следует из исследования SuperJob.
31 марта, 05:29
Февраль
Более трех тонн овощей изъяли Роспотребнадзор в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области за весь 2023 год изъяли из оборота более трех тонн овощей и корнеплодов, об этом сообщили в пресс-службе донского Роспотребнадзора.
7 февраля, 09:53
Январь
Стало известно, где в Ростовской области дешевле купить картофель
27 января, 06:57
Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону
В Ростовской области продолжился рост стоимости молочной продукции, в том числе сметаны и мороженого, сообщает Центробанк.
24 января, 12:31
Декабрь 2023
Новогодний стол из фильма «Ирония судьбы» обойдется ростовчанам в 7,2 тыс рублей
24 декабря 2023, 06:16
Готовим фантастически вкусную селедку под шубой по рецепту из СССР
23 декабря 2023, 14:20

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