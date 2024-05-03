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Май
«Зона отчуждения»: активисты нашли новую свалку с фекалиями в лесной зоне Азова
3 мая, 18:15
Март
Переломы ребер из-за кашля: в Ростове заболеваемость коклюшем выросла в 20 раз
7 марта, 13:54
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За неделю в Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели около 22 тысяч дончан
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Жители Ростовской области массово свалились с ОРВИ и гриппом
7 февраля, 09:12
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Врач рассказал о появлении коклюша в Ростовской области
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Как отличить простуду от коронавируса
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Эксперты рассказали, чем опасен гонконгский грипп для жителей Ростовской области
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Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»
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Чем опасна амброзия в Ростове-на-Дону и какие симптомы появляются у аллергиков
23 августа 2023, 15:32

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