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Казачьи подразделения

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Госдума одобрила создание казачьего мобилизационного резерва Ростовской области
В Ростовской области планируют создать казачий мобилизационный резерв, соответствующий закон приняли в Госдуме.
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