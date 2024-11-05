rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Китай

Выбрать дату
Ноябрь
Первую теплицу для черешни в России построят в Ростовской области
В Ростовской области планируют открыть первый в России тепличный комплекс для по выращиванию черешни в закрытом грунте. Как сообщают СМИ, он займет площадь около гектара.
5 ноября, 08:16
Октябрь
Кругом обман: в России обнаружили 60% подделок моторного масла
Две трети моторных масел, поставляемых в Россию, оказались подделкой, сообщают «Новые известия». Кроме того, эксперты обнаружили множество контрафактных деталей для авто.
17 октября, 10:52
В Гидрометцентре песчаную бурю в Ростовской области признали аномалией
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал песчаную бурю в Ростовской области аномалией, сообщают СМИ.
3 октября, 13:27
Сентябрь
Отечественные морозильники не смогли произвести в Ростовской области
В Ростовской области пока не удалось запустить производство отечественных морозильников.
24 сентября, 07:32
Lada Vesta с оттенком роскоши: для чиновников выпустили новое авто за 3 млн рублей
Lada Vesta в роскошной комплектации, именуемая Lada Aura, скоро появится у госслужащих. Однако чиновники вряд ли променяют на нее Haval F7, который дешевле и лучше по характеристикам.
20 сентября, 07:45
Названы пять автомобилей, которые можно купить в Ростове дешевле 5 млн рублей
13 сентября, 11:04
Август
Китайские машины могут резко подорожать в Ростовской области
19 августа, 14:25
Июль
Стало известно, как Китай будет инвестировать миллиарды в Ростовскую область
Объем внешнеэкономической деятельности в Ростовской области выше, чем у других субъектов ЮФО, рассказал на пресс-конференции министр экономического развития региона Максим Папушенко.
11 июля, 16:50
Эксперт заявил, что РФ может лишиться последнего крупного поставщика машин
10 июля, 15:05
Июнь
«Юаня на рынке станет больше»: экономист Туманян предупредил о переменах на Мосбирже
С 55% до 80% может возрасти доля юаня на бирже, считает профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян.
21 июня, 17:56
Май
Китайские инвесторы будут развивать неработающие аэропорты в Ростовской области
Инвесторы из Китая хотят развивать ранее работавшие в Ростовской области аэродромы, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Василия Голубева.
27 мая, 13:22
Эксперты сообщили о подорожании машин в Ростовской области на 30%
15 мая, 06:34
В Ростовскую область хотят массово поставлять китайские дроны
Ростовская область может стать главным рынком сбыта китайских дронов, производством которых займутся в Краснодарском крае, пишет «Коммерсант Кубань-Черноморье».
1 мая, 17:31
Апрель
Спрос на грузоперевозки между Ростовом и Китаем вырос в несколько раз за год
29 апреля, 13:08
Ростовские инженеры создали боевого робота-крокодила Гену
В Ростове-на-Дону талантливая группа инженеров-конструкторов разработала розного робота «Гена» для «Битвы роботов 2024», сообщает Газета.ру.
24 апреля, 14:25
Март
Время ведьм и оборотней: над Ростовом взошла «кровавая Луна»
28 марта, 17:43
До 40% черной икры в Ростовской области оказалась контрафактом
11 марта, 18:17
Ростовская компания остановила сотрудничество с Китаем по поставкам черешни
«Агрофирма Донецкая Долина» из Ростовской области не смогла договориться с Китаем о поставке саженцев черешни, сообщают СМИ.
11 марта, 09:47
В Ростовской области жители считают воробьев и часами стоят в пробках на М-4 «Дон»
2 марта, 15:52
Донские синоптики прекратят предсказывать погоду по западным метеоданным
2 марта, 08:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика