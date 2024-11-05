Lada Vesta с оттенком роскоши: для чиновников выпустили новое авто за 3 млн рублей

Lada Vesta в роскошной комплектации, именуемая Lada Aura, скоро появится у госслужащих. Однако чиновники вряд ли променяют на нее Haval F7, который дешевле и лучше по характеристикам.