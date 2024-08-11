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Кладбища

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В Ростовской области появится кладбище возле взлетной полосы
В Таганроге хотят расширить городское кладбище за счет присоединения к нему земельного участка, данный вопрос решался на заседании местной Городской думы.
11 августа, 17:08
Алексей Логвиненко анонсировал «выход Ростова из зимы»
11 марта, 15:13
Для водителей начался кошмар на М-4 «Дон», а кладбища сделают более привлекательными
8 января, 16:55
В Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублей
8 января, 13:13
2023
Кладбища изменятся в Ростове-на-Дону из-за заключенных
18 сентября 2023, 10:59
Опасные места для детей показали на карте в Ростовской области
В Ростовской области на интерактивной карте отметили потенциально опасные для детей места, сообщили в правительстве региона.
26 июля 2023, 16:08
Содержание тяжелых металлов превысило норму на старых кладбищах в Ростовской области
В Ростовской области провели проверку нескольких некрополей и изучили содержание тяжелых металлов, сообщает ЮФУ.
26 июля 2023, 08:27

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