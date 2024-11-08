Жительница Таганрога вернулась домой в день своих похорон

Удивительная история случилась в городе Таганроге Ростовской области в начале октября. Все началось с супружеской ссоры в семье Полозовых, после которой 44-летняя Ольга ушла из дома, не взяв даже телефон.