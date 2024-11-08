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Кладбище

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Ноябрь
На кладбище Аксая нашли место жертвоприношения с окровавленными головами коров
8 ноября, 12:49
Жительница Таганрога вернулась домой в день своих похорон
Удивительная история случилась в городе Таганроге Ростовской области в начале октября. Все началось с супружеской ссоры в семье Полозовых, после которой 44-летняя Ольга ушла из дома, не взяв даже телефон.
1 ноября, 18:52
Октябрь
Итоги пятницы: на Дону сбили опасный шар, а в Ростове построят крематорий
25 октября, 16:54
На «Ростовском» кладбище возведут крематорий
25 октября, 14:47
Стало известно, сколько потратят на вторую очередь «Ростовского» кладбища
25 октября, 14:21
В Ростове-на-Дону могут снова начать хоронить умерших на Северном кладбище
22 октября, 15:16
Негде хоронить: последнее действующее кладбище Ростова заполнено на 98%
Единственное действующее кладбище, оставшееся в Ростове, заполнено на 98%, сообщают местные СМИ.
21 октября, 18:36
Сентябрь
В Ростове выделили почти 40 гектаров на вторую очередь нового кладбища
30 сентября, 18:43
Выбежавшая на дорогу собака спровоцировала смертельное ДТП в Волгодонске
В Волгодонске мотоциклист переехал собаку и разбился в ДТП, его пассажирка с травмами попала в больницу, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
14 сентября, 07:37
Рядом с Ростовом появится еще одно новое кладбище
Госэкспертиза дала положительное заключение на строительство нового кладбища в Батайске, информация об этом размещена на сайте Единого госреестра заключений (ГИС ЕГРЗ).
10 сентября, 10:04
Август
«Приехали ночью к кладбищу»: таксист из Ростова вспомнил, что его шокировало в работе
29 августа, 09:35
В Ростовской области появится кладбище возле взлетной полосы
В Таганроге хотят расширить городское кладбище за счет присоединения к нему земельного участка, данный вопрос решался на заседании местной Городской думы.
11 августа, 17:08
Июль
Ростовский айтишник воскресил Сталина
2 июля, 09:43
Июнь
Айтишники из Ростова оживят аватары покойников на нейрокладбище
30 июня, 12:14
В Ростове кладбища переводят в онлайн, пока над городом парят попугаи
26 июня, 16:18
В Ростовской области насчитали почти 1000 очень опасных для детей мест
19 июня, 19:51
На кладбище «Ростовском» обустроят могилы участников СВО
9 июня, 16:41
Вандалы подожгли могилу ветерана ВОВ в Шахтах
В Шахтах Ростовской области могилу ветерана Великой Отечественной войны завалили мусором и пытались сжечь, сообщает издание «КВУ».
7 июня, 15:23
Май
Могилы на Северном кладбище завалили мусором
20 мая, 19:39
Стоят обугленные кресты: вандалы в Ростовской области подожгли кладбище
12 мая, 14:38

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