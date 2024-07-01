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Климатолог

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Июль
Стало известно, когда спадет изнуряющая жара в Ростовской области
1 июля, 16:56
Июнь
Климатолог Иошпа назвал самые жаркие дни в июне в Ростовской области
8 июня, 12:12
Климатолог Иошпа рассказал, когда уйдет страшная жара в Ростовской области
5 июня, 17:24
Май
Климатолог Иошпа пообещал ростовчанам 35-градусную жару в начале июня
В Ростовской области в первую неделю июня прогнозируется сильная жара, сообщает климатолог Александр Иошпа.
28 мая, 08:45
Климатолог Иошпа пообещал аномальную жару летом в Ростовской области
15 мая, 06:30
Ультраполярное вторжение стало причиной резких заморозков в Ростовской области
Климатолог Александр Иошпа назвал причину неожиданных заморозков в Ростовской области в первой половине мая, пишет КП-Ростов.
7 мая, 05:20
Апрель
Климатолог сообщил о надвигающемся на Ростовскую область антициклоне с ливнями
9 апреля, 06:49
Февраль
Климатолог Иошпа прогнозирует потепление в Ростове в конце февраля
20 февраля, 15:46
Климатолог Иошпа пообещал сильные морозы в Ростове в феврале
20 февраля, 06:50
В Ростове прогнозируют резкое похолодание с 15 февраля
12 февраля, 17:33
Климатолог Иошпа предупредил о февральских морозах и снегопаде в Ростове
2 февраля, 09:43
Декабрь 2023
Климатолог Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове
19 декабря 2023, 06:23
Климатолог Иошпа рассказал ростовчанам, какую погоду ждать на Новый год
Климатолог Александр Иошпа прогнозирует похолодание в Ростове-на-Дону к Новому году, об этом сообщили донские СМИ.
18 декабря 2023, 16:38
Климатолог Иошпа обвинил циклон «Ваня» в похолодании в Ростовской области
16 декабря 2023, 08:55
Климатолог Иошпа заявил, что климат Ростовской области станет более влажным
12 декабря 2023, 17:43
Климатолог Иошпа предупредил дончан о суровой зиме в Ростовской области
12 декабря 2023, 16:45
Климатолог Иошпа рассказал, когда закончится гололёд в Ростовской области
11 декабря 2023, 12:35
Ноябрь 2023
Климатолог Иошпа предупредил дончан о 20-градусных перепадах температуры
22 ноября 2023, 08:06
Климатолог Иошпа заявил о надвигающемся на Ростов снегопаде
14 ноября 2023, 17:51
Октябрь 2023
Стал известен прогноз погоды на ноябрь в Ростовской области
23 октября 2023, 06:53

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