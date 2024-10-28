Ключевая ставка

В Ростове может встать строительство многоквартирных домов

Рынок вторичного жилья оживился в Ростове после ухода ряда программ по льготной ипотеке. Квартиры в «хрущевках» в основном покупают за наличный расчет. В новостройках интерес покупателей вызывают лишь однокомнатные квартиры — студии. Об этом сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.