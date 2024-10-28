rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ключевая ставка

Выбрать дату
2024
«Горе, но не беда»: чем для ростовчан обернется повышение ключевой ставки до 21%
28 октября, 14:00
Финансисты предрекают рост ключевой ставки ЦБ до 22%
Центральный Банк России объявит 25 октября, сохранится ли ключевая ставка в 19%. По данным «Новых известий» со ссылкой на финансистов, ее могут увеличить до 20-22%.
24 октября, 08:39
Покупателям квартир в Ростове приходится искать доноров
17 сентября, 12:38
В Ростове может встать строительство многоквартирных домов
Рынок вторичного жилья оживился в Ростове после ухода ряда программ по льготной ипотеке. Квартиры в «хрущевках» в основном покупают за наличный расчет. В новостройках интерес покупателей вызывают лишь однокомнатные квартиры — студии. Об этом сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.
30 июля, 07:47
Эксперт Гордашникова заявила о недоступности ипотеки на вторичке в Ростовской области
22 февраля, 14:08
2023
В Ростове цены на жилье на вторичном рынке за год взлетели на 19%
21 декабря 2023, 15:53
Ипотека больше не по карману: как изменило жизнь ростовчан повышение ключевой ставки
7 ноября 2023, 04:18
Стоит ли сейчас брать ипотеку в Ростовской области
27 сентября 2023, 07:48
Эксперт рассказала, что подорожает в Ростове-на-Дону после роста ключевой ставки
18 сентября 2023, 05:56
Стоимость минимального набора продуктов выросла в Ростовской области на 8%
18 августа 2023, 11:25
Что подорожает в Ростовской области после роста ключевой ставки до 12%
18 августа 2023, 07:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика