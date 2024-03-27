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Колбаса

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Март
Четыре жителя Ростовской области заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощи
27 марта, 05:19
Февраль
В Ростове-на-Дону оказались самые высокие цены на колбасу, масло и творог
17 февраля, 06:45
Жителям Ростовской области рассказали, где дешевле всего купить свинину
3 февраля, 04:50
Стало известно, где дешевле всего купить говядину в Ростовской области
В Ростовской области самая низкая стоимость говядины оказалась в Волгодонске, сообщает Ростовстат.
2 февраля, 06:50
Мясо резко подорожало в Ростовской области за неделю
2 февраля, 05:55
Январь
Рост цен на продукты в Ростовской области составил до 100%
19 января, 09:22
Стало известно, где дешевле купить курицу в Ростовской области
19 января, 05:56
Декабрь 2023
ЦБ сообщил о подорожании сладостей в Ростовской области
20 декабря 2023, 06:24
В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья
18 декабря 2023, 16:10
Итоги недели: дончанам отменили новогодние гуляния и рассказали о ценах на застолья
10 декабря 2023, 15:01
Октябрь 2023
Мясо становится деликатесом: курица подорожала в Ростовской области на треть
26 октября 2023, 11:58
Ростовчанам становятся не по карману продукты животного происхождения
19 октября 2023, 15:39
Сентябрь 2023
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году
23 сентября 2023, 04:37
Донской предприниматель сам продлил срок годности у мяса
В Ростовской области один из предпринимателей продлил срок годности своей продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
22 сентября 2023, 10:53
Яйца и рыба в Ростове-на-Дону стали самыми дорогими в области
Цены на куриные яйца и рыбу в Ростове-на-Дону оказались самыми высокими среди других городов региона, следует из данных Ростовстата.
22 сентября 2023, 05:21
Август 2023
Ростовский «Тавр» решил экономить на курице в своей колбасе из-за высоких цен
Ростовский колбасный завод «Тавр» заменил мясо курицы в своих колбасах, сообщил директор Александр Ремета.
1 августа 2023, 09:21
Грузовик ушел под землю на Ставского в Ростове-на-Дону
1 августа 2023, 07:59

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