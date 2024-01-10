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Коллапс

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Январь
Водитель фуры перекрыл проезд по трассе в Ростовской области
В Ростовской области попала в аварию фура с прицепом и перекрыла дорогу, сообщили водители в соцсетях.
10 января, 14:18
Декабрь 2023
10 паспортов в час: люди жалуются на коллапс на границе ДНР и Ростовской области
На границе ДНР и Ростовской области собрались огромные очереди из желающих попасть из одного региона в другой, пишет в соцсетях 161.ру.
29 декабря 2023, 13:03
Сентябрь 2023
Машины доставали спасатели: показываем последствия ливня в ростове 5 сентября
5 сентября 2023, 09:43

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