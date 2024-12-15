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Комета

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Жители Ростовской области смогут увидеть редкую яркую комету в начале 2025 года
15 декабря, 10:24
Будет видно даже днём: ярчайшую комету смогут увидеть жители Ростовской области
26 октября, 17:41
Названы места под Ростовом для наблюдения за кометой, которую не видели 30 тысяч лет
15 октября, 15:03
В Ростове в кадр попала комета, которую не видели 30 тысяч лет
Фотограф из Ростова-на-Дону Николай Викулов снял на камеру редкую комету, которая вернулась в Солнечную систему спустя 30 тысяч лет.
13 октября, 12:30
Одну из самых ярких комет столетия увидят жители Ростовской области в сентябре
27 сентября, 04:30
«Я думал, за мной прилетели!»: яркая вспышка из космоса испугала жителей Ростова
1 мая, 06:00
Ростовский фотограф снял на камеру редкую комету
22 апреля, 13:25
Редкую ледяную комету и Меркурий смогут увидеть ростовчане весной 2024 года
21 марта, 18:14
Ростовскую область посетит комета, вернувшаяся к Земле спустя 70 лет
15 марта, 16:31
2023
Ростовский астроном рассказал, когда можно увидеть метеорный поток Леониды
14 ноября 2023, 15:55
Новую комету Нишимура смогут увидеть жители Ростовской области 18 сентября
8 сентября 2023, 15:50
Ростовчане могут не увидеть уникальную комету из-за туч 1 февраля
Жители Ростова-на-Дону могут не увидеть пролетающую комету из-за погодных условий, следует из данных Гидрометцентра.
30 января 2023, 14:49
Жители в Ростовской области смогут увидеть комету 1 февраля у Большой медведицы
Жители Ростовской области смогут наблюдать за кометой, которая пройдет на минимальном расстоянии от Земли 1 февраля, сообщает Московский планетарий.
18 января 2023, 14:35

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