Проезд, мультики и квартиры: за что судился бизнес Ростовской области в феврале

В Ростовской области в феврале компании обращались в суд из-за персонажей мультфильмов и пытались вернуть себе деньги и даже жилье после споров с должниками, подробности самых интересных судов месяца в RostovGazeta.