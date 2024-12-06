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2024
Почти 90% ростовчан не готовы к безалкогольным корпоративам на Новый год
В Ростовской области выяснили, как компании собираются отмечать Новый год и как их сотрудники относятся к алкоголю.
6 декабря, 14:10
Напитки в банках объемом 0,5 литра пропадут из магазинов в Ростовской области
В Ростовской области перестанут продавать банки с напитками объемом 0,5 литра. Крупнейший производитель отказался от выпуска такой тары.
2 ноября, 06:33
В Ростове-на-Дону появится технопарк радиоэлектроники
16 сентября, 16:34
Бизнес в Ростовской области хочет самостоятельно бороться с БПЛА
29 августа, 07:19
Ростовский разработчик комплекса РЭБ попал под санкции ЕС
Евросоюз ввел санкции против ВНИИ «Градиент», который располагается в Ростове-на-Дону. Соответствующую информацию можно найти в официальном журнале ЕС.
25 июня, 13:22
В Ростовской области обнаружили фантомные ферму и молокозавод
В Ростовской области Управление Россельхознадзора выявило несуществующие предприятия по производству молочной продукции, говорится в сообщении ведомства.
6 мая, 17:10
Евросоюз ввел уголовную ответственность для компаний за обход санкций
Совет Евросоюза установил уголовную ответственность для лиц и компаний, «помогающих России обойти санкции», об этом сообщил портал «Новые известия».
13 апреля, 12:33
Проезд, мультики и квартиры: за что судился бизнес Ростовской области в феврале
В Ростовской области в феврале компании обращались в суд из-за персонажей мультфильмов и пытались вернуть себе деньги и даже жилье после споров с должниками, подробности самых интересных судов месяца в RostovGazeta.
7 марта, 08:27
Суд изъял имущество ростовского концерна «Покровский» на 500 млрд рублей
Краснодарский краевой суд подтвердил решение предыдущей инстанции об изъятии имущества ростовского концерна «Покровский», подробностями поделился портал ТАСС.
28 февраля, 07:28
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
В Ростовской области прогнозируют нашествие азовок на реку Дон, пока в Ростове считают зарплаты и думают, что делать с некомпетентными чиновниками.
20 февраля, 15:08
Юристы и HR-специалисты попали под массовые сокращения в Ростовской области
5 января, 08:51
2023
В Ростовской области дополнительно отремонтируют 43 дороги в 2024 году
29 ноября 2023, 05:30
Эксперты выяснили, чьи доходы вырастут в Ростовской области в 2024 году
28 октября 2023, 13:48
Для строительства Западной хорды изымут 90 участков в Ростове-на-Дону
В Ростовской области предстоит изъявить около 90 участков для строительства Западной хорды, следует из распоряжения правительства региона.
16 октября 2023, 12:58
Реестр пострадавших от обстрелов ВСУ создадут в Ростовской области
16 августа 2023, 11:04
Автобусы в Ростове-на-Дону продолжают ездить без кондиционеров в жару
В Ростове-на-Дону проведенные проверки общественного транспорта выявили более 20 нарушений, сообщили в городской администрации.
8 августа 2023, 08:15
Стало известно о намерении конфисковать крупный ростовский агрохолдинг
Генпрокуратура хочет обратить в доход государства активы Андрея Коровайко, являющегося основателей концерна «Покровский» из Ростова-на-Дону, пишет «Коммерсант».
8 августа 2023, 07:50
Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону ко Дню города
В Ростове-на-Дону при подготовке празднования Дня города разработали брендбук и концепцию комплексного оформления, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
4 августа 2023, 15:14
Хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за спецоперации
В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который занимался хакерскими атаками, сообщает Железнодорожный районный суд.
5 июля 2023, 09:57
Лучшие работодатели региона. Работа мечты: названы лучшие работодатели Ростовской области
Какие компании из Ростовской области попали в рейтинг лучших работодателей со всей России по версии hh.ru в 2022 выяснили в RostovGazeta.
28 февраля 2023, 12:58

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