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Декабрь 2023
В Сети появился фейковый сайт военкомата Ростовской области с недостоверными данными
25 декабря 2023, 09:50
В Турции откроется офис присутствия Ростовской области
В Турции появится офис присутствия Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
12 декабря 2023, 12:27
Июль 2023
Ростовчане заявили, что туалет на набережной не впускает их внутрь после оплаты
В Ростове-на-Дону система уличного туалета списывает деньги с карты, но внутрь попасть невозможно, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
3 июля 2023, 08:01

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