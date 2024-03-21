Контейнерные площадки

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Март
Сотрудников администрации Новочеркасска заподозрили в подлоге документов
В Ростовской области чиновников администрации Новочеркасска обвинили в фальсификации документов по благоустройству городских территорий, об этом объявили в пресс-службе ФСБ региона.
21 марта, 15:24
Ноябрь 2023
Ростовчанам рассказали, куда сдать лысую резину
В Ростове жителям рассказали, куда можно отнести отработанную резину автомобиля, об этом сообщили представители администрации.
21 ноября 2023, 16:51
Октябрь 2023
В Ростове-на-Дону до конца года обустроят 200 новых площадок для отходов
В Ростове до конца года обещают обустроить 200 площадок для крупногабаритных отходов, об этом сообщили в администрации города.
5 октября 2023, 13:57
Сентябрь 2023
Кладбища изменятся в Ростове-на-Дону из-за заключенных
18 сентября 2023, 10:59

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