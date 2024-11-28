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Контрафакт

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2024
Ростовская таможня изъяла 70 тысяч флаконов для поддельной бытовой химии
28 ноября, 12:57
На продуктовом рынке под Ростовом нашли почти 600 литров поддельной Coca-Cola
29 октября, 05:03
В Волгодонске суд заставил уничтожить трусы с американским логотипом
Бизнесвумен из города Волгодонска Ростовской области привлекли к административной ответственности из-за паленых носков и трусов, которые она продавала в своем магазине.
27 октября, 09:43
Кругом обман: в России обнаружили 60% подделок моторного масла
Две трети моторных масел, поставляемых в Россию, оказались подделкой, сообщают «Новые известия». Кроме того, эксперты обнаружили множество контрафактных деталей для авто.
17 октября, 10:52
Ростовский суд стал на сторону компании из США по иску о паленых New Balance
Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск американской компании New Balance Athletics, требующий выплаты моральной компенсации за продажу паленой обуви, следует из документов на сайте суда.
17 октября, 09:22
В Ростовской области могут запретить ларькам торговать сигаретами
26 марта, 13:40
До 40% черной икры в Ростовской области оказалась контрафактом
11 марта, 18:17
2023
Поставлявший контрафакт на АЭС бизнесмен из Ростовской области получил пять лет
14 ноября 2023, 14:17
Силовики «накрыли» цех с паленой водкой в промзоне на окраине Ростова
В Ростове полиция обнаружила цех по производству контрафактного алкоголя, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
6 апреля 2023, 15:23
2022
Молокозавод-призрак поставлял продукцию для школ и в больницы в Ростовской области
В Ростовской области предприниматель с нарушением производил молоко для больниц и детских учреждений, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
24 октября 2022, 07:10
В Ростовской области осудили мужчину за продажу поддельных брендовых вещей на 2 млн
В Ростовской области огласили приговор жителю Каменска-Шахтинского, который продавал контрафактную одежду, сообщает Южная транспортная прокуратура.
20 октября 2022, 08:50

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