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Контракт

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Ноябрь
Стало известно, когда глава Минфина Ростовской области покинет пост
Лилия Федотова, занимающая пост министра финансов Ростовской области и заместителя губернатора больше 13 лет, задержится еще минимум на три месяца, сообщают СМИ.
8 ноября, 09:59
Октябрь
На борьбу со стихийными свалками в Ростове потратят 45 миллионов рублей
Власти Ростова выделят на вывоз мусора до конца года около 45 миллионов рублей, следует из документов на сайте госзакупок 28 октября.
30 октября, 07:28
Суд обязал компанию из Ирака выплатить заводу «Амилко» из Миллерово $170 тысяч
4 октября, 15:48
В Ростовской области продлили срок выплат в 1,2 млн рублей для контрактников
3 октября, 09:51
Сентябрь
ФАС «заморозила» тендер на благоустройство территории Дворца спорта в Ростове
Тендер на благоустройство территории Дворца спорта в Ростове приостановлен ФАС из-за жалобы, сказано в документах на сайте госзакупок.
12 сентября, 05:45
Август
Как заключить контракт с Минобороны и какие положены льготы
31 августа, 08:43
Жители Ростовской области массово подписывают контракты на военную службу
27 августа, 10:52
Июль
Какие выплаты получат участники СВО на Дону с учетом указа Путина
31 июля, 18:49
Итоги недели: дроны тревожат жителей Ростовской области, а власти сорят миллионами
28 июля, 19:09
Июнь
РФС продлил контракт с главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным
Российский футбольный союз продлил контракт с Валерием Карпиным на четыре года, сообщает РФС на официальном сайте.
28 июня, 12:02
Дорожного подрядчика оштрафовали в Ростовской области на 60 млн рублей
Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф, наложенный ФАС на ООО «Ростовское ДСУ» в размере 59,4 млн рублей за участие в картельном сговоре с другими дорожными подрядчиками при торгах по государственному контракту на строительство и ремонт дорог на сумму 16 млрд рублей.
12 июня, 05:10
Май
Открытие пляжа в парке «Дружба» в Ростове оказалось под угрозой срыва
9 мая, 06:01
Апрель
«Свои» и «чужие»: почему улицы Ростова засыпаны мусором
26 апреля, 08:09
Власти Ростовской области закупят причалы для «Валдаев» и «Метеоров»
11 апреля, 11:23
Модульную школу за 855 млн рублей возведут в Александровке в Ростове
В Ростове на территории Александровки возведут модульное здание для школы №94, сведения об этом появились на портале госзакупок.
3 апреля, 08:38
Выплаты призывникам на Дону увеличили втрое за контракт с ВС РФ
В Ростовской области призывникам, готовым заключить контракт с Вооруженными силами РФ, увеличили размер выплаты, сообщил глава региона Василий Голубев.
2 апреля, 12:23
В Ростовской области будут платить 700 тыс рублей за контракт с ВС России
В Ростовской области вырос размер единовременной выплаты для тех, кто заключит контракт с Вооруженными силами РФ, рассказал губернатор Василий Голубев.
2 апреля, 12:04
Март
На ремонт ростовского морга потратят более 100 миллионов рублей
28 марта, 14:21
Кусты засохли, а надежда — нет: Ростов в очередной раз закупит саженцы лаванды
22 марта, 10:10
Минтранс потратит почти 3 млрд рублей на строительство «Северного радиуса» в Ростове
В Ростовской области ищут подрядчика строительства «Северного радиуса» за 2,9 миллиарда рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.
15 марта, 10:29

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