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Контракты

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2024
«Одна заявка на участие»: как проходят госзакупки Минздрава Ростовской области
22 сентября, 13:30
Охрана Росгвардии потребовала от таганрогского авиазавода более 5 млн рублей
6 апреля, 13:45
В Ростовской области жители боятся мошенников и готовятся к потеплению
16 марта, 17:07
Контракты по ремонту дорог Ростовской области планируют заключить до 1 апреля
10 февраля, 08:06
В Ростове-на-Дону могут расторгнуть контракты с двумя перевозчиками
19 января, 05:28
2023
В Сети появился фейковый сайт военкомата Ростовской области с недостоверными данными
25 декабря 2023, 09:50
На выдворение мигрантов донские судебные приставы выделили до 3,4 млн рублей
28 сентября 2023, 05:11
«РостовАвтоДор» не смог оспорить штрафы ФАС в 209 млн рублей за дорожный картель
23 августа 2023, 05:57
Перевозчики не выпускают требуемое число автобусов в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону перевозчики не наладили работу по выпуску необходимого количества транспорта на линию, сообщили в городской администрации.
16 августа 2023, 13:06

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