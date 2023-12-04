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Конвой

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Декабрь 2023
В Ростове будут судить начальника конвоя, допустившего побег подозреваемого
4 декабря 2023, 15:30
Июль 2023
Арестанта будут судить в Ростове за нападение на конвой в суде и перестрелку
В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который пытался сбежать из суда и напал с заточкой на полицейского, сообщили в региональной прокуратуре.
3 июля 2023, 14:29

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