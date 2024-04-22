На карьерном пути в направлении поста мэра Алексей Сергеевич Копайгородский прошел несколько важных этапов, в том числе и в рамках несения государственной службы. Будущий градоначальник выбрал для себя военную карьеру — он поступил в училище в Краснодаре и завершил обучение в нем в 2008 году. Далее Алексей Копайгородский продолжил получать образование, не оставляя при этом рядов ВС РФ. В частности, он получил высшее юридическое образование в 2012 году, спустя несколько лет завершил обучение в РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление». С этого момента административная карьера Алексея Копайгородского начала развиваться стремительно.