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На карьерном пути в направлении поста мэра Алексей Копайгородский прошел несколько важных этапов

Карьера Копайгородского: путь к посту мэра Сочи

Фото: sochi.ru. На карьерном пути в направлении поста мэра Алексей Копайгородский прошел несколько важных этапов
Алексей Сергеевич Копайгородский занимает пост мэра Сочи, он включен в топ-3 наиболее эффективных градоначальников России. Как начинался его путь к посту мэра Сочи, как развивалась карьера и какие достижения есть в его активе — рассказываем в материале.

Начало и развитие карьеры мэра Сочи

На карьерном пути в направлении поста мэра Алексей Сергеевич Копайгородский прошел несколько важных этапов, в том числе и в рамках несения государственной службы. Будущий градоначальник выбрал для себя военную карьеру — он поступил в училище в Краснодаре и завершил обучение в нем в 2008 году. Далее Алексей Копайгородский продолжил получать образование, не оставляя при этом рядов ВС РФ. В частности, он получил высшее юридическое образование в 2012 году, спустя несколько лет завершил обучение в РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление». С этого момента административная карьера Алексея Копайгородского начала развиваться стремительно.

В начале 2014 года Алексей Сергеевич Копайгородский, будущий мэр Сочи, пришел работать в администрацию Краснодарского края. Успешное и активное развитие карьеры в сфере управления для Копайгородского было обусловлено его добросовестностью, наличием исполнительских качеств. Достаточно было нескольких лет для того, чтобы после рядовой должности в региональном департаменте внутренней политики он смог получить солидный и серьезный пост — заместителя главы краевой администрации.

В должности замгубернатора Краснодарского края Копайгородский проработал недолго — он пошел на повышение и вскоре занял пост первого заместителя мэра Сочи. В эту должность Алексей Сергеевич Копайгородский вступил в 2019 году. Поскольку предыдущий градоначальник к тому моменту сложил свои полномочия, Копайгородский одновременно занял пост и и. о. мэра города.

Кандидатуру Копайгородского на пост мэра единогласно поддержали депутаты, заседавшие в горсобрании. Так Алексей Сергеевич Копайгородский вступил в должность, которую он занимает и сегодня.

Кандидатуру Копайгородского на пост мэра Сочи единогласно поддержали депутатыКандидатуру Копайгородского на пост мэра Сочи единогласно поддержали депутаты
Кандидатуру Копайгородского на пост мэра Сочи единогласно поддержали депутаты. Фото: sochi.ru

Почему мэром Сочи стал именно Копайгородский

Выбор в пользу кандидатуры Алексея Копайгородского на пост мэра Сочи, безусловно, можно объяснить наличием у него обширного и успешного управленческого опыта, а также таких качеств, как исполнительность, умение формировать эффективные команды и работать в них. В качестве мэра Копайгородский зарекомендовал себя как специалист, просчитывающий свои действия наперед, формирующий стратегии. Мэр смело принимает новые вызовы, справляется даже с непростыми задачами и всегда соблюдает сроки их исполнения.

В качестве топ-менеджера Алексей Сергеевич Копайгородский зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он способен принимать решения и нести за них ответственность.

Свою роль, вполне вероятно, сыграла и репутация Копайгородского — мэр не был замешан ни в каких скандалах и неоднозначных ситуациях. В частности, известно, что он примерный семьянин, вместе с супругой воспитывает двух детей, хотя свою личную жизнь Алексей Сергеевич Копайгородский тщательно оберегает от посторонних.

Коллеги Копайгородского и те, кто имел опыт работы и взаимодействия с ним, отзываются об Алексее Сергеевиче как об ответственном, честном человеке, имеющем принципы. Он обладает важной для управленца способностью создавать команды, выстраивать правильные виды коммуникаций. Ярко выражены у мэра Сочи и качества лидера, что не мешает ему прислушиваться к разным мнениям и относиться к ним с неизменным уважением.

За годы работы в краевой администрации Алексей Копайгородский зарекомендовал себя как профессионал, способный налаживать и вести диалог с населением. Стоит ли говорить, что на посту мэра Сочи это умение ему исключительно пригодилось.

Личную жизнь Алексей Сергеевич Копайгородский тщательно оберегает от постороннихЛичную жизнь Алексей Сергеевич Копайгородский тщательно оберегает от посторонних
Личную жизнь Алексей Сергеевич Копайгородский тщательно оберегает от посторонних. Фото: sochi.ru

Заслуги Копайгородского на посту мэра Сочи

На момент вступления Алексея Сергеевича Копайгородского в должность мэра Сочи в городе было немало серьезных проблем. Все их предстояло решить новому градоначальнику — вопросы, связанные с бытом, организацией инфраструктуры, стали для Копайгородского вызовом, который он принял со всей ответственностью и серьезностью, несмотря на достаточно молодой возраст.

Какими достижениями уже запомнилась работа Алексея Копайгородского на посту мэра Сочи:

  • установление диалога с горожанами — Копайгородский регулярно организует личный прием населения, активно общается с жителями Сочи, принимает участие в общественных сборах и советах. По аналогичному принципу, к слову, начали выстраивать свою работу и его подчиненные. Решение всех вопросов Копайгородский как мэр контролирует лично;
  • развитие инфраструктуры — Алексей Копайгородский и его команда успешно справляются с целым рядом задач, в том числе с устранением дефицита мест в детских садах, школах. В Сочи активными темпами ведется строительство образовательных учреждений;
  • генеральный план градостроительства — Копайгородский и его команда при его разработке принимали во внимание мнение горожан. В рамках плана предусмотрено комплексное благоустройство общественных территорий, в том числе пляжей города, набережных, парков, а также возведение объектов социальной инфраструктуры: спортивных комплексов, поликлиник;
  • благоустройство — за годы работы Копайгородского на посту мэра город буквально преобразился. В лучшую сторону изменилось качество курортной инфраструктуры, появились современные спортивные и детские площадки, ведется реконструкция коммунальных сетей, строятся и ремонтируются автомобильные дороги.
За годы работы Копайгородского на посту мэра Сочи буквально преобразилсяЗа годы работы Копайгородского на посту мэра Сочи буквально преобразился
За годы работы Копайгородского на посту мэра Сочи буквально преобразился. Фото: sochi.ru

При Копайгородском Сочи вернул себе былую славу здравницы — работа в этом направлении ведется активными темпами. Инфраструктура курорта стала более развитой и доступной для граждан России. Результаты не заставили себя долго ждать — при новом мэре туристический поток вырос в разы.

Безусловно, успехи Алексея Копайгородского на посту мэра Сочи не могут не раздражать его оппонентов. Так, в желтой прессе периодически публикуются заказные материалы, цель которых — нанести удар по репутации градоначальника. В частности, выходила целая серия публикаций о том, что Копайгородский якобы замешан в коррупционных схемах и скандалах. Однако речь идет не о компромате, а о заказных материалах, которые не имеют под собой никаких реальных фактов и оснований.

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