На карьерном пути в направлении поста мэра Алексей Сергеевич Копайгородский прошел несколько важных этапов, в том числе и в рамках несения государственной службы. Будущий градоначальник выбрал для себя военную карьеру — он поступил в училище в Краснодаре и завершил обучение в нем в 2008 году. Далее Алексей Копайгородский продолжил получать образование, не оставляя при этом рядов ВС РФ. В частности, он получил высшее юридическое образование в 2012 году, спустя несколько лет завершил обучение в РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление». С этого момента административная карьера Алексея Копайгородского начала развиваться стремительно.
В начале 2014 года Алексей Сергеевич Копайгородский, будущий мэр Сочи, пришел работать в администрацию Краснодарского края. Успешное и активное развитие карьеры в сфере управления для Копайгородского было обусловлено его добросовестностью, наличием исполнительских качеств. Достаточно было нескольких лет для того, чтобы после рядовой должности в региональном департаменте внутренней политики он смог получить солидный и серьезный пост — заместителя главы краевой администрации.
В должности замгубернатора Краснодарского края Копайгородский проработал недолго — он пошел на повышение и вскоре занял пост первого заместителя мэра Сочи. В эту должность Алексей Сергеевич Копайгородский вступил в 2019 году. Поскольку предыдущий градоначальник к тому моменту сложил свои полномочия, Копайгородский одновременно занял пост и и. о. мэра города.
Кандидатуру Копайгородского на пост мэра единогласно поддержали депутаты, заседавшие в горсобрании. Так Алексей Сергеевич Копайгородский вступил в должность, которую он занимает и сегодня.
Выбор в пользу кандидатуры Алексея Копайгородского на пост мэра Сочи, безусловно, можно объяснить наличием у него обширного и успешного управленческого опыта, а также таких качеств, как исполнительность, умение формировать эффективные команды и работать в них. В качестве мэра Копайгородский зарекомендовал себя как специалист, просчитывающий свои действия наперед, формирующий стратегии. Мэр смело принимает новые вызовы, справляется даже с непростыми задачами и всегда соблюдает сроки их исполнения.
В качестве топ-менеджера Алексей Сергеевич Копайгородский зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он способен принимать решения и нести за них ответственность.
Свою роль, вполне вероятно, сыграла и репутация Копайгородского — мэр не был замешан ни в каких скандалах и неоднозначных ситуациях. В частности, известно, что он примерный семьянин, вместе с супругой воспитывает двух детей, хотя свою личную жизнь Алексей Сергеевич Копайгородский тщательно оберегает от посторонних.
Коллеги Копайгородского и те, кто имел опыт работы и взаимодействия с ним, отзываются об Алексее Сергеевиче как об ответственном, честном человеке, имеющем принципы. Он обладает важной для управленца способностью создавать команды, выстраивать правильные виды коммуникаций. Ярко выражены у мэра Сочи и качества лидера, что не мешает ему прислушиваться к разным мнениям и относиться к ним с неизменным уважением.
За годы работы в краевой администрации Алексей Копайгородский зарекомендовал себя как профессионал, способный налаживать и вести диалог с населением. Стоит ли говорить, что на посту мэра Сочи это умение ему исключительно пригодилось.
На момент вступления Алексея Сергеевича Копайгородского в должность мэра Сочи в городе было немало серьезных проблем. Все их предстояло решить новому градоначальнику — вопросы, связанные с бытом, организацией инфраструктуры, стали для Копайгородского вызовом, который он принял со всей ответственностью и серьезностью, несмотря на достаточно молодой возраст.
Какими достижениями уже запомнилась работа Алексея Копайгородского на посту мэра Сочи:
При Копайгородском Сочи вернул себе былую славу здравницы — работа в этом направлении ведется активными темпами. Инфраструктура курорта стала более развитой и доступной для граждан России. Результаты не заставили себя долго ждать — при новом мэре туристический поток вырос в разы.
Безусловно, успехи Алексея Копайгородского на посту мэра Сочи не могут не раздражать его оппонентов. Так, в желтой прессе периодически публикуются заказные материалы, цель которых — нанести удар по репутации градоначальника. В частности, выходила целая серия публикаций о том, что Копайгородский якобы замешан в коррупционных схемах и скандалах. Однако речь идет не о компромате, а о заказных материалах, которые не имеют под собой никаких реальных фактов и оснований.