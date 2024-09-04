rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Корабль

Выбрать дату
2024
В Ростове-на-Дону появится первое судно «Метеор»
В ближайшее время в Ростов-на-Дону завезут первое судно на подводных крыльях «Метеор 120Р», рассказал генеральный директор СПК «Дон» Герман Лопаткин в эфире программы «Точки над i» на канале «Дон 24».
4 сентября 2024, 12:57
2023
Ограничения введут в портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог с 9 января
В Ростовской области в нескольких портах будут действовать ограничения с понедельника, 9 января, пишут СМИ.
8 января 2023, 17:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика