В Ростове-на-Дону появится первое судно «Метеор»

В ближайшее время в Ростов-на-Дону завезут первое судно на подводных крыльях «Метеор 120Р», рассказал генеральный директор СПК «Дон» Герман Лопаткин в эфире программы «Точки над i» на канале «Дон 24».