rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Корабли

Выбрать дату
2024
В США обвинили Россию в перевозках военных грузов через Волго-Донской канал
22 ноября, 16:58
Людей в противочумных комбинезонах заметили в портах Ростова, Таганрога и Азова
В портах Ростовской области прошли тактико-специальные учения. Они направлены на отработку навыков предотвращения и ликвидации опасной инфекционной болезни — холеры. Организатором выступило региональное управление Роспотребнадзора.
5 мая, 18:42
Водное сообщение между Ростовом и Азовом запустят уже к апрелю
В Ростовской области объявили о планах запустить водный маршрут из Ростова в Азов в конце марта — начале апреля, об этом сообщили донские СМИ.
21 марта, 14:20
2023
Большой десантный корабль «Новочеркасск» поврежден при атаке ВСУ в Феодосии
Военный корабль «Новочеркасск», находящийся в порту Феодосии, получил повреждения в ночь на вторник, 26 декабря, сообщили в Минобороны России.
26 декабря 2023, 07:13
Из Ростовской области в Мариуполь запустят морское судно «Метеор»
Центральное конструкторское бюро Алексеева готово поставить Ростовской области морские суда для поездок в Мариуполь, заявил глава бюро Сергей Итальянцев.
21 августа 2023, 12:48
В Ростовской области закупят одно судно «Валдай 45Р» за 177 миллионов рублей
В Ростовской области на покупку одного пассажирского корабля «Валдай» выделили 177 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале закупок.
9 августа 2023, 08:48
Итоги недели: в Таганроге упала ракета, а в бассейне аквапарка Ростова утонул ребенок
30 июля 2023, 14:10
Ростовская область за счет бюджета закупит два корабля в 2023 году
В Ростовской области запланировано приобретение двух судов, сообщил губернатор Василий Голубев.
5 июля 2023, 11:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика