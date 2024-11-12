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Коррупция в Ростовской области

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2024
В Таганроге задержали главного борца с коррупцией и следователя
12 ноября, 16:13
Преподаватель из Новочеркасска придумала, как заработать денег, но суд это не оценил
Суд вынес приговор экс-сотруднице колледжа в Новочеркасске, пойманной на взятках, сообщили в управлении СК по Ростовской области.
31 октября, 13:50
Сотню чиновников накажут в Ростовской области после проверок на коррупцию
25 сентября, 06:43
Прокуратура потребовала от губернатора Ростовской области победить коррупцию
24 сентября, 12:40
Начальник рыбоохраны в Ростовской области получал взятки таранью
20 августа, 12:29
Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер частично признал вину по новому делу
15 августа, 13:26
Чиновник в Ростове-на-Дону регулярно получал взятки от директора колледжа
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении должностного лица, обвиняемого в коррупции, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Ростовской области.
31 июля, 07:27
Экс-замглавы администрации Батайска арестован из-за взяток от застройщиков
Бывший чиновник из Батайска стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщили в управлении ФСБ Ростовской области.
18 июня, 11:46
Чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире
Сотрудница администрации Азова дала компании разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире своей матери, рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
7 мая, 16:50
Экс-полицейский получил три года за «крышевание» донских предпринимателей
В Ростовской области вынесли приговор бывшему сотруднику управления по борьбе с коррупцией, который брал взятки за «крышу» от предпринимателей, подробности рассказали в пресс-службе УФСБ региона.
22 марта, 11:19
В Ростовской области смягчили наказание районному экс-прокурору, виновному во взятках
11 января, 13:05
Жителей Ростовской области просят рассказывать о коррупции, но делать это не анонимно
Власти Ростовской области дали телефон горячей линии, куда можно обратиться с жалобами на коррупцию, соответствующие контакты опубликовало правительство региона.
11 января, 10:43
2023
В Ростовской области преподаватель передал взятку от студента руководству
Преподавателя в Ростовской области осудят за передачу взяток врио директора техникума, рассказали в пресс-службе судов региона.
20 декабря 2023, 16:16
Суд каждый день: над экс-главой Ростовской области Минздрава Быковской ускорили суд
С 12 декабря судебные заседания по делу экс-министра Ростовской области Татьяны Быковской будут проходить в ежедневном формате, пишет «Блокнот».
13 декабря 2023, 13:19
Полицейского в Ростовской области посадили и лишили звания из-за взятки
В Ростовской области экс-оперативника осудили за взятку и бездействие при расследовании поджога машины, рассказали в пресс-службе судов региона.
24 ноября 2023, 13:33
В Ростове заявили о работе Ленинского райсуда в штатном режиме
В Ростове работа Ленинского районного суда продолжается в штатном режиме, об этом объявили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
20 ноября 2023, 07:36
Экс-министра здравоохранения Быковскую переведут в СИЗО Ростова-на-Дону
Экс-министр здравоохранения региона Татьяна Быковская будет находиться под арестом в СИЗО Ростова-на-Дону, пишут СМИ.
22 октября 2023, 16:58
ФСБ искала мигрантов на «Темернике» в Ростове, а курильщикам создают новые проблемы
27 сентября 2023, 15:14
Экс-борца с коррупцией осудили в Новочеркасске по делу о взятке
26 сентября 2023, 17:56
Судья заверил, что суд по делу главы Донского Минздрава когда-нибудь закончится
На очередном заседании по делу Татьяны Быковской судья заявил, что рассчитывает на окончание рассмотрения уголовного дела, пишут СМИ.
20 сентября 2023, 09:13

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