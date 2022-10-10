Косинов Сергей Александрович

В Ростовской области льготами на общественный транспорт пользуется те, кто к ним даже не относится, сообщил депутат Законодательного собрания Сергей Косинов. "Согласно последним данным, мы платим деньги льготникам в разы больше, чем их есть на самом деле, то есть денег выделяют намного больше, а льготников даже столько нет", - возмутился парламентарий. При этом почти половина общественного транспорта работает в тени.