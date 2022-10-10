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Косинов Сергей Александрович

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 29 октября 1960, г. Тихорецк Краснодарского края

Образование: завод-ВТУЗ Ростовского-на-Дону института сельхозмашиностроения (специальность технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, инженер-механик)

Партия: "Справедливая Россия"

Социальные сети

Резюме

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области V-VI созывов

Биография

1978 - 1985

Сверловщик 1 разряда, сверловщик 2 разряда, слесарь механосборочных работ, сварщик , мастер участка сварки завода «Ростсельмаш»

1987 - 1988

Слесарь-ремонтник 6 разряда сварочно-окрасочного цеха №2 завода «Ростсельмаш»

1988 - 1989

Инструктор организационного отдела Первомайского райкома КПСС, г. Ростов-на-Дону

1989 - 1990

Инструктор организационного отдела Ростовского-на-Дону ЦК КПСС

1992 - 1995

Директор ТОО «Колос»

1995 - 2001

Генеральный директор ООО «Дон-Агро», г. Ростов-на-Дону

2005 - 2007

Председатель Правления Регионального отделения ПП «Родина», г. Ростов-на-Дону

2007 - 2010

Руководитель аппарата Бюро Совета регионального отделения ПП «Справедливая Россия: Родина (Пенсионеры) Жизнь» в Ростовской области

2010 - 2013

Руководитель аппарата Регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Ростовской области

2013 - По настоящее время

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области.

Медиапортрет

Медиапортрет

Telegram не стоило запрещать, так как он может быть полезен и для властей как канал для распространения информации, рассказал депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Александрович Косинов.

В Ростовской области льготами на общественный транспорт пользуется те, кто к ним даже не относится, сообщил депутат Законодательного собрания Сергей Косинов. "Согласно последним данным, мы платим деньги льготникам в разы больше, чем их есть на самом деле, то есть денег выделяют намного больше, а льготников даже столько нет", - возмутился парламентарий. При этом почти половина общественного транспорта работает в тени.

Бренд "Сделано на Дону" не стал основным на потребительском рынке Ростовской области, а перерабатывающих предприятий очень мало, считает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области Косинов Сергей Александрович.

Казачьи дружины в Ростове задействованы частично и их никто не боится, считает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании области Сергей Косинов.

Материалы СМИ

Казачьих дружин в Ростове никто не боится – депутат

Казачьи дружины в Ростове задействованы частично и их никто не боится, считает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Половина общественного транспорта Ростовской области работает нелегально

В Ростовской области половина общественного транспорта работает в тени, сообщил депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов.

Бренд "Сделано на Дону" оказался неэффективен

Бренд "Сделано на Дону" не стал основным на потребительском рынке Ростовской области, а перерабатывающих предприятий очень мало, считает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Властям нужно не запрещать Telegram, а научиться использовать — эксперт

Telegram не стоило запрещать, так как он может быть полезен и для властей как канал для распространения информации, рассказал корреспондентам RostovGazeta депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов.

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