Косинов Сергей Александрович

Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 29 октября 1960, г. Тихорецк Краснодарского края
Образование: завод-ВТУЗ Ростовского-на-Дону института сельхозмашиностроения (специальность технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, инженер-механик)
Партия: "Справедливая Россия"
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области V-VI созывов
Сверловщик 1 разряда, сверловщик 2 разряда, слесарь механосборочных работ, сварщик , мастер участка сварки завода «Ростсельмаш»
Слесарь-ремонтник 6 разряда сварочно-окрасочного цеха №2 завода «Ростсельмаш»
Инструктор организационного отдела Первомайского райкома КПСС, г. Ростов-на-Дону
Инструктор организационного отдела Ростовского-на-Дону ЦК КПСС
Директор ТОО «Колос»
Генеральный директор ООО «Дон-Агро», г. Ростов-на-Дону
Председатель Правления Регионального отделения ПП «Родина», г. Ростов-на-Дону
Руководитель аппарата Бюро Совета регионального отделения ПП «Справедливая Россия: Родина (Пенсионеры) Жизнь» в Ростовской области
Руководитель аппарата Регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Ростовской области
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области.
Telegram не стоило запрещать, так как он может быть полезен и для властей как канал для распространения информации, рассказал депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Александрович Косинов.
В Ростовской области льготами на общественный транспорт пользуется те, кто к ним даже не относится, сообщил депутат Законодательного собрания Сергей Косинов. "Согласно последним данным, мы платим деньги льготникам в разы больше, чем их есть на самом деле, то есть денег выделяют намного больше, а льготников даже столько нет", - возмутился парламентарий. При этом почти половина общественного транспорта работает в тени.
Бренд "Сделано на Дону" не стал основным на потребительском рынке Ростовской области, а перерабатывающих предприятий очень мало, считает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области Косинов Сергей Александрович.
Казачьи дружины в Ростове задействованы частично и их никто не боится, считает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании области Сергей Косинов.
Казачьи дружины в Ростове задействованы частично и их никто не боится, считает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
В Ростовской области половина общественного транспорта работает в тени, сообщил депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов.
Бренд "Сделано на Дону" не стал основным на потребительском рынке Ростовской области, а перерабатывающих предприятий очень мало, считает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
Telegram не стоило запрещать, так как он может быть полезен и для властей как канал для распространения информации, рассказал корреспондентам RostovGazeta депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов.