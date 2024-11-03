Космические явления в Ростовской области

Над Ростовской областью взойдет вторая за месяц суперлуна 30 и 31 августа

В Ростовской области дончане смогут увидеть суперлуние 30 и 31 августа, об этом рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького Николай Демин.