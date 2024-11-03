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Космические явления в Ростовской области

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2024
Потоки звёзд и суперлуние: что увидят в небе жители Ростовской области в ноябре
3 ноября, 16:50
Встречу Луны и Сатурна смогут наблюдать в небе жители Ростовской области
14 сентября, 18:11
Жители Ростовской области смогут увидеть Сатурн в небе 8 сентября
7 сентября, 18:10
Астрологи рассказали жителям Ростовской области о влиянии ретроградного Меркурия
30 марта, 16:17
Уникальный «Пояс Венеры» увидели жители Ростова 23 января
Сегодня перед рассветом жители Ростова стали свидетелями небесного явления, известного как «Пояс Венеры», фотографиями они поделились в социальных сетях.
23 января, 10:25
2023
Ростовский астроном рассказал, когда можно увидеть метеорный поток Леониды
14 ноября 2023, 15:55
Над Ростовской областью взойдет вторая за месяц суперлуна 30 и 31 августа
В Ростовской области дончане смогут увидеть суперлуние 30 и 31 августа, об этом рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького Николай Демин.
30 августа 2023, 10:18
В Ростовской области можно будет наблюдать суперлуние с 3 июля
Жители Ростовской области смогут увидеть суперлуние ночью 3 июля, об этом RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.
2 июля 2023, 15:20
Парад планет смогут увидеть жители Ростовской области в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня в Ростовской области можно будет наблюдать парад планет, рассказали в пресс-службе московского планетария.
16 июня 2023, 17:58

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